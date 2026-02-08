日本時間9日にペアと男女フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は7日（日本時間8日）に男子ショートプログラム（SP）とアイスダンス・フリーが行われ、日本は暫定2位となった。8日（同9日）のフリーはペア、女子、男子の順に行われる。暫定首位・米国との金メダル争いの行方は──。

各種目の順位をポイント化し、順位点合計で争う団体戦。日本はアイスダンス・フリーまでを終えて合計39点で、44点で首位の米国と5点差で団体最終日を迎える。

既に各種目フリーのメンバーも発表され、日本はペアに三浦璃来・木原龍一組、女子は坂本花織、男子は佐藤駿というメンバー。米国はペアにエリー・カム、ダニー・オシェア組、女子にアンバー・グレン、男子にはイリア・マリニンを起用する。

フリー進出5か国の選手の中で、日本選手のフリー今季自己ベストはペアが2位（順位点換算で9点、以下同）、女子が1位（10点）、男子が2位（9点）。米国はペアが4位（7点）、女子が2位（9点）、男子が1か位（10点）で、今季ベスト通りの結果になると日本は合計67点、米国が合計70点となる。

ペア世界王者のりくりゅうだが、実はフリーの今季ベスト（自己ベストも同じ）はジョージアのペアの方が上。りくりゅうが王者の貫禄を見せて1位を獲得し、米国ペアが5位に沈むと4点縮まって、その差は1点に。その後に坂本が女子1位、グレンが2位になれば、同点で男子決戦となる。



（THE ANSWER編集部）