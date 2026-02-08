ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は7日、アイスホッケー女子1次リーグが行われ、世界ランキング7位の日本代表は同8位のドイツに2-5で敗れ、1勝1敗となった。試合後、スマイルジャパンの選手たちの取った行動にドイツ代表が感激。公式インスタグラムで取り上げたが、これに多くのドイツファンも反応する展開になっている。

激闘が繰り広げられた会場にさわやかな風が吹いた。

試合後、スマイルジャパンが綺麗に横一列に整列し、スタンドに向かってお辞儀。深々と頭を下げ、声援を送った観衆らに感謝の意を示した。これに反応したのが、ドイツ代表公式インスタグラムだ。

実際の写真に「なんという振る舞い！」の文字を添え、こんなメッセージを掲載している。

「リスペクト！ @japanicehockey（日本アイスホッケー連盟アカウント）は試合後にいつも対戦相手、審判、ファンに感謝と敬意を伝えるべくお辞儀をしている。@teamjapanjoc（日本オリンピック委員会アカウント）は世界一流だ」

わざわざ対戦相手の行動を取り上げるのは異例のこと。勤勉といわれることの多いドイツとあってか、投稿に同調するように、コメント欄には「ただただ素晴らしい振る舞い」「敬意と礼儀に関して日本の文化はまさにお手本」「ここにいるみんなも、日本の人々から礼儀正しさとか相手への敬意、リスペクトたるもの見習うことができるでしょ！」「Wow!!」など感激の声がドイツ語で寄せられた。

オリンピックは勝敗はもちろんスポーツマンシップやアスリートの尊さを共有する貴重な機会。試合には敗れたものの、スマイルジャパンの敬意ある行動は対戦相手の心にしっかりと刻まれていた。



（THE ANSWER編集部）