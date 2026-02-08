結婚式の最中に、真っ赤な血を吐いて倒れた花嫁。彼女に毒を盛った犯人は、なんと招待客の中にいる――。序盤から怒濤の展開を見せるドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』で共演している藤井流星（32）と七五三掛龍也（30）の2人。それぞれどんな役柄を演じているのか。

藤井：僕が演じる主人公の和臣は、何事にもまっすぐで人間らしい男。妻を傷付けた犯人を見つけるため、猪突猛進で事件を追っていきます。1つのことにのめり込んでしまうのは、僕自身と似ているかもしれません。

七五三掛：僕が演じているのは、和臣たちの結婚式の撮影を担当したカメラマン、桜庭。常に俯瞰で物事を見て、周りにはドライな態度で接するので、自分とは正反対なタイプです。僕は直感で動いちゃうし、グループの中でもけっこう抜けているほうなので（笑）。

事務所の先輩後輩で年も近い2人だが、意外にも深く関わり合うのは今回が初めてだそう。バディとして共演するなかで、お互いの印象は変わったのだろうか？

藤井：しめちゃん（七五三掛）はしっかりしてる印象だったから、意外とおっとりしたタイプで驚いたんだよね。僕と雰囲気が似てる気がして、グループでの立ち位置も近いんじゃないかな。たまに「今日の夕ご飯何にしよ」とか考えてて、周りの話を聞いてないときとかあるでしょ？

七五三掛：え、めちゃくちゃあります（笑）。あと話を理解するのが遅れて、笑うタイミングが周りとズレたりもしますね。実は僕、流星くんのことをクールで無口な人だと思ってたんですよ。でも実際は撮影の合間にたくさん話しかけてくれるし、すごく優しい方で。最初は緊張したんですけど、すぐにリラックスできました。

藤井：なぜか僕、後輩に怖いって思われがちなんだけど……。本当はぜんぜん違うのに！ もう毎日パステルブルーのニットでも着ようかな。

七五三掛：流星くんの私服は「黒！」ってイメージだから、みんなびっくりしちゃいますよ（笑）。

藤井：やっぱり僕たち、話すスピードが同じくらいゆっくりだから、相性がいいね。もし2人でラジオ番組をやったら、リスナーがすぐ眠くなっちゃいそうだけど。

七五三掛：なかなか寝付けない夜に聴いてもらったら、ちょうどいいですね。

【INFORMATION】

オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系・毎週土曜23:00〜）

結婚式の最中、新郎・和臣（藤井流星）の目の前で、新婦・沙也香（井桁弘恵）が血を吐いて倒れてしまう。撮影を担当したカメラマンの桜庭（七五三掛龍也）に事件の可能性を示唆された和臣は、桜庭と協力して犯人捜しに乗り出す。