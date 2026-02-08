こんにゃくパークを運営するヨコオデイリーフーズは、2026年春夏の新商品として、「ミニこんにゃくゼリー」17アイテムおよび「スティックシャーベット」10アイテムの新ラインアップを2026年2月1日より発売しました。

個包装で持ち運び・シェア・保存がしやすく、国産果汁を使用した味わいが特徴のデザートです。

こんにゃくパーク「ミニこんにゃくゼリー」「スティックシャーベット」

発売日：2026年2月1日

種類：ミニこんにゃくゼリー17アイテム、スティックシャーベット10アイテム

販売場所：こんにゃくパーク施設、こんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー

2026年春夏は、従来の特長を活かしながらサイズバリエーションを拡充しました。

日常のおやつからレジャーやスポーツ時の補給まで、用途に応じて選びやすいラインナップとなっています。

個包装設計により、外出先やシェアシーンでも使いやすく、国産果汁使用の味わいで毎日取り入れやすいデザートです。

スティックシャーベット全種ラインナップ

冷凍庫で凍らせて食べるスティックタイプのシャーベットが10アイテム登場しました。

常温保存・持ち運びができ、購入後に凍らせるため、猛暑でも溶ける心配なく買い物ができます。

凍らせても固くなりにくい食感で、こんにゃく粉を使用しています。

ミニこんにゃくゼリーについて

手軽に食べられる個包装タイプのこんにゃくゼリーに、1個当たり10億個の乳酸菌を配合しました。

ひと口で食べられる量のため、一度にたくさん食べられない運動時や外出先でも取り入れやすい設計です。

スポーツ時の栄養補給や部活動での差し入れ、お子様のおやつ、お弁当のちょい足しデザートとしても使いやすく、低カロリーで夜の勉強時や夜食にも適しています。

長野シャインマスカット こんにゃくミニゼリー

価格：432円(税込)

内容量：18個入

長野県産シャインマスカット果汁1%を使用し、マスカット果汁10%内で仕上げたフレーバーです。

乳酸菌入りで、お子様のおやつとして自宅に常備しやすいサイズとなっています。

宮崎マンゴー こんにゃくミニゼリー

価格：432円(税込)

内容量：18個入

宮崎県産マンゴーピューレ1.25%を使用し、マンゴーピューレ8%内で仕上げた濃厚な味わいです。

トロピカルな風味が楽しめる乳酸菌入りゼリーとなっています。

北海道メロン こんにゃくミニゼリー

価格：432円(税込)

内容量：18個入

北海道メロンの爽やかな甘さを閉じ込めた、乳酸菌入りのミニゼリーです。

メロンの果肉感を感じられる仕上がりとなっています。

青森りんご こんにゃくミニゼリー

価格：432円(税込)

内容量：18個入

青森県産りんご果汁1%を使用し、りんご果汁10%内で仕上げたフレーバーです。

りんごの優しい甘さと酸味が楽しめる乳酸菌入りゼリーとなっています。

山梨ぶどう こんにゃくミニゼリー

価格：432円(税込)

内容量：18個入

山梨県産ぶどう果汁1%を使用し、ぶどう果汁10%内で仕上げた濃厚な味わいです。

ぶどうの芳醇な香りが広がる乳酸菌入りゼリーとなっています。

黒蜜こんにゃくわらび餅風 こんにゃくミニゼリー

価格：432円(税込)

内容量：18個入

こんにゃくパークの和風デザートとして、さらに美味しくリニューアルしました。

黒蜜の風味とわらび餅風の食感が楽しめる、食べやすいミニゼリーです。

大容量パック（450g入り・約30個）

価格：702円(税込)

内容量：450g入り（約30個）

フレーバー：長野県産シャインマスカット、宮崎県産マンゴー、北海道産メロン、青森県産りんご、山梨県産ぶどう、黒蜜こんにゃくわらび餅風

家族や友人など、複数人でシェアして食べるのに最適なサイズです。

乳酸菌入りで、たっぷり楽しめる大容量パックとなっています。

フルーツBOXゼリー（1,000g入り・約62〜68個）

価格：1,620円(税込)

内容量：1,000g入り（約62〜68個）

フレーバー：長野県産シャインマスカット、宮崎県産マンゴー、北海道メロン、青森県産りんご、山梨県産ぶどう

差し入れ・ギフトとして使いやすいBOX仕様の大容量タイプです。

部活動やイベントでの配布にも便利なパッケージとなっています。

スティックシャーベットについて

冷凍庫で凍らせて食べるスティックタイプのシャーベットです。

常温保存・持ち運びができ、購入後に凍らせるため、猛暑でも溶ける心配なく買い物ができるのが特長です。

凍らせても固くなりにくい食感で、おやつにちょうどよい食べきりサイズに加え、シェアしやすい大容量タイプもラインアップしています。

長野シャインマスカット スティックシャーベット

価格：432円(税込)

内容量：12個入

長野県産シャインマスカット果汁1%を使用し、マスカット果汁5%内で仕上げたシャーベットです。

シャリっと冷たさをチャージできる、凍らせて食べるタイプとなっています。

自宅や職場の冷凍庫に常備しやすい12個入りです。

瀬戸内レモン スティックシャーベット

価格：432円(税込)

内容量：12個入

瀬戸内レモンの爽やかな酸味が楽しめるシャーベットです。

凍らせて食べることで、シャリっとした食感と冷たさが広がります。

スティックシャーベット 12個入（5フレーバー）

価格：432円(税込)

内容量：12個入

フレーバー：長野シャインマスカット、山梨ぶどう、瀬戸内レモン、宮崎マンゴー、沖縄パイン

自宅や職場の冷凍庫に常備しやすい12個入りサイズです。

5つのフレーバーから選べるラインナップとなっています。

スティックシャーベット 大容量パック（450g・約21個）

価格：702円(税込)

内容量：450g（約21個）

フレーバー：長野シャインマスカット、山梨ぶどう、瀬戸内レモン、宮崎マンゴー、沖縄パイン

差し入れや大人数でシェアするのにちょうどいい大容量パックです。

家族や友人とたっぷり楽しめるサイズとなっています。

こんにゃくパークについて

こんにゃくが100年後も食べられるように、消費拡大を目指し2014年にオープンしたこんにゃくのテーマパークです。

工場見学、こんにゃくバイキング、こんにゃく手作り体験のほか、こんにゃくショップ、足湯や観覧車など子どもも大人も楽しめる施設となっています。

工場見学では、歴史や雑学をパネルや映像で解説し、こんにゃくとゼリーの製造工程を見学できます。

こんにゃくバイキングでは、こんにゃくラーメン、みそ田楽、こんにゃくバーベキューのほか、ゼリーやプリンなど、こんにゃくメニューを毎日15種類用意しています。

こんにゃく＆ゼリー詰め放題では、こんにゃく、ミニゼリー、カップゼリー、パウチゼリーなど4か所で詰め放題が楽しめ、各商品は季節ごとに変わります。

こんにゃく手作り体験では、手作りこんにゃくゼリーフルーツ体験コース、こんにゃくカラーマジック体験コース、手作りこんにゃく体験コースの3つのコースが用意されています。

個包装で持ち運びやシェアがしやすく、国産果汁を使用した味わいが楽しめるデザートです。

日常のおやつからスポーツ時の補給、差し入れまで、さまざまなシーンで活用できます。

乳酸菌入りのミニゼリーと、凍らせて食べるシャーベットの2つのタイプから、用途に合わせて選べるラインナップとなっています。

こんにゃくパーク「ミニこんにゃくゼリー」「スティックシャーベット」の紹介でした。

よくある質問

Q. どこで購入できますか？

こんにゃくパーク施設、こんにゃくパークオンラインショップ（https://www.konnyaku-museum-shop.com/）、全国のスーパー店頭で購入できます。

Q. ミニこんにゃくゼリーの価格はいくらですか？

18個入りは432円(税込)、450g入り（約30個）は702円(税込)、フルーツBOXゼリー1,000g入り（約62〜68個）は1,620円(税込)です。

Q. スティックシャーベットはどうやって食べますか？

購入後、冷凍庫で凍らせてから食べます。常温保存・持ち運びができるため、猛暑でも溶ける心配なく買い物できます。

Q. 乳酸菌はどのくらい入っていますか？

ミニこんにゃくゼリーには、1個当たり10億個の乳酸菌が配合されています。

Q. フレーバーは何種類ありますか？

ミニこんにゃくゼリーは17アイテム、スティックシャーベットは10アイテムの新ラインアップとなっています。

