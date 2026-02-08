お笑いコンビ・オードリーが８日、日本テレビ系「シューイチ」に出演。米・サンフランシスコから生中継もあまりの時間の短さをぼやいた。

アメフト大好き芸人として知られる２人は、日本時間９日にスーパーボウルが開催される現地から生出演。シーホークスＶＳペイトリオッツとの一戦について熱っぽく語ったものの、駆け足での生リポートとなってしまい、若林正恭が「オリンピックで盛り上がってるの分かるんですが、今年、尺２分でちょっと短いなと思ってます」と短すぎる中継に思わずクレームを入れた。

ＭＣの中山秀征は「若林、ゴメン。きょうはね、冬季オリンピックもあって、衆院選もあって、雪も降ってんのよ」と謝りながら、話題盛りだくさんだと番組の事情を説明。若林は「ちょっと東京帰ったら、ディレクターとしゃべらせてください（笑）」とツッコミを入れていた。

中山が「最後に見どころをお願いします！」と振ったが、春日俊彰は「見どころ？あのー、とにかくおもしろいので…。とにかく来てください」としどろもどろ。若林が「すいません、最後フワフワして。岩田（絵理奈アナ）ちゃんも見てね〜」とぐだぐだとなった。

中山が「その程度のコメントなら中継しなくていいから」とツッコミを入れていた。