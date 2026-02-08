◇宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６（８日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着＝６区間８２キロ＝報知新聞社など主催）

第１０２回箱根駅伝優勝の青学大、同２位の国学院大、同３位の順大など１４校（オープン参加の連合チーム含む）が出場し、午前９時にスタートした。

１区１０・８キロ、２区１２・２キロ、３区２０・１キロ、４区１０・０キロ、５区１０・３キロ、６区１８・６キロの６区間８２キロで行われる。最長の３区がエース区間で、２番目に長い最終６区もレースの鍵を握る。

１区は東洋大の松井海斗（２年）が区間賞を獲得。２位に順大の小林侑世（３年）、３位に青学大の榲山一颯（すぎやま・いぶき、１年）が続いた。

２区で順大の松尾和真（２年）が残り約３キロで東洋大の迎暖人（むかえ・はると、２年）に追いつき、デッドヒートに。中継所手前で順大が首位を奪い、秒差なしの２位に東洋大が続いた。

順大の松尾は「ラストスパートができました」と充実の表情で話した。東洋大の迎は「３区の薄根大河（３年）に最初、余裕を持って走ってもらうために、先頭でタスキを渡さなければいけませんでした」と悔しそうに話した。

２１秒差の３位に青学大、２８秒差の国学院大が続く。

エース区間の３区には、順大は今井悠貴（２年）、東洋大は薄根大河（３年）、青学大は黒田然（２年）、国学院大は野田顕臣（１年）が出走。激しい首位争いが展開されている。

スタート１時間前の気温は１３度。大会当日に気温２０度を超す年もあり、熱中症に陥る選手もいたが、今年は、その心配はなさそう。青学大の原晋監督（５８）は「とても、いいコンディションです」と話した。スタート前、原監督は、宮古島名物の交通安全キャラクター「宮古島まもる君」に扮（ふん）した宮古島大使の「リアルまもる君」とともに大会の安全運営を誓い合った。

昨年大会は、最終６区で国学院大が順大を逆転し、４時間８分３８秒で大会連覇。２位に順大、３位に青学大が続いた。上位３校は、そのまま今年１月の第１０２回箱根駅伝で３位以内を占めた。「宮古島から箱根へ」は大学駅伝界で新しい格言になりつつある。

沖縄県の競技レベル向上のため、北山高、那覇西高、エナジックスポーツ高、宮古島高校生・中学生連合の４チームが６区（１８・６キロ）を分割して参加する。第５中継所で、３位前後のチームのタスキリレーと同時にスタート。北山高、那覇西高、エナジックスポーツ高は６区を４分割、宮古島高校生・中学生連合は６区を５分割してタスキをつなぐ。箱根駅伝ランナーのスピードを体感することは、沖縄の中高生にとって貴重な経験となる。

大会名の「ワイドー・ズミ」は宮古島の方言で、ワイドーは「頑張れ、ファイト！」、ズミは「素晴らしい、最高！」の意味。宮古島で「頑張る」学生ランナーの「最高」の走りが期待される。

熱戦の模様は、午後２時までスポーツブルでライブ配信される。また、ケーブルテレビのイッツコムチャンネル、宮古テレビ、沖縄ケーブルテレビで生放送される。

さらに、２月１５日午後２時からＴＢＳ系列（関東ローカル）で「宮古島大学駅伝 ２０２６〜絶景を駈ける！大学駅伝開幕戦〜」として地上波でダイジェスト録画放送される。

宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６の出場校は以下の通り。

青学大（第１０２回箱根駅伝優勝）

国学院大（同２位）

順大（同３位）

中大（同５位）

帝京大（同９位）

中央学院大（同１１位）

東海大（同１２位）

神奈川大（同１３位）

東洋大（同１４位）

日体大（同１５位）

東京国際大（同１６位）

山梨学院大（同１７位）

※早大（同４位）と立大（同２０位）は３人ずつ出場の大学連合１としてオープン参加。帝京大と日体大の補欠選手で編成される大学連合２は５区まで出場する。

今大会では「宮古島の皆さんと共に開催する駅伝大会」を目指し、チャリティー協賛を広く呼びかけている。協賛金額は１万円から１０万円。協賛金の用途は大会運営、および地元スポーツ育成の活動資金。協賛メリットとして大会公式ＨＰにてチャリティー協賛者として名前・法人名を掲載。申し込み手順など詳細は、大会ホームページに記載されている。