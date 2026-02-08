お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんが、自身のインスタグラムを更新。

２年半に及ぶ、筋トレ・肉体改造の成果を披露しました。



【写真を見る】【 コロチキ・西野 】 「筋トレ歴０日」→「２年半」 ビフォーアフター画像に反響 「でかくなっていますね！」「すごすぎ！」「若返りが半端ない！」





西野創人さんは「2年半本気で筋トレしてみた」と綴ると写真をアップ。







投稿された画像では、続けて「筋トレ歴 ０日」→「半年」→「１年」→「１年半」→「２年」→「２年半」と、徐々に変化していく肉体の「ビフォー・アフター」が見て取れます。







現在の西野さんは、肉体が相当に鍛え上げられていることが分かります。







この投稿にファンからは「肩！！すごい」・「継続は力なりですね 素晴らしい」・「努力量もですが、そこまで追い込めるメンタルが尊敬します」・「でかくなっていますね！ すごい！」・「やればやるほど、なんか若返りが半端ない！」・「すごすぎ！」・「僧帽筋やばいな」・「でかっ！」などの反響が寄せられています。







【 西野創人(にしのそうと)さん プロフィール 】



性別：男性

生年月日：1991年09月21日

身長/体重：170cm /68kg

血液型：O型

出身地：大阪府 豊中市

趣味：筋トレ/草野球(トータルテンボス藤田さんのチームに所属)/野球観戦/邦ロックバンド/恋愛番組視聴/古着屋巡り

特技：野球(高校時代大阪大会ベスト8)/デコピン

出身/入社/入門：NSC大阪校 33期生









【担当：芸能情報ステーション】