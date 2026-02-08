テレビ朝日の下村彩里アナウンサー（31）が8日までに自身のインスタグラムを更新。フリーアナウンサー・有働由美子（56）との“バレエポーズ”2ショットを披露した。

「バレエポーズをご一緒させていただいた有働さんとの1枚」と書き出すと、スタジオでバレエポーズを決める水色のワンピース姿の自身と、えんじのブラウス、白と黒のロングスカート姿の有働のショットをアップ。

「打ち合わせからオンエアに至るまでの徹底した準備、揺るがない視点、そして一つひとつの言葉に込められた責任。ニュースを伝える者としての覚悟と誠実さを学ばせていただいています」と記した。

また「明日2月8日(日)は『選挙ステーション』（19時50分〜）に続き、『有働Times』（23時〜）で衆院選の最新情報をお伝えします。私は今年はスタジオから開票速報を担当します 正確かつ分かりやすくお届けできるよう全力で臨みます。ぜひご覧ください」とアピールした。

下村アナの投稿に、フォロワーからは「バレエポージング決まってる〜！！！グッド」「色んな方とポーズ取るのをシリーズ化しても良い気がします」「笑笑笑笑笑 お疲れ様です！ 二人とも いい 笑顔です！(笑)」といった反響が寄せられている。