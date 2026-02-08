【波浪警報】石川県・金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市などに発表 8日10:51時点
気象台は、午前10時51分に、波浪警報を金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、内灘町に発表しました。またなだれ注意報を金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、津幡町に発表しました。
加賀では、8日夕方から9日未明まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□波浪警報【発表】
8日夕方から9日未明にかけて警戒
予想最大波高 5m
9日にかけて注意
■小松市
□波浪警報【発表】
8日夕方から9日未明にかけて警戒
予想最大波高 5m
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■加賀市
□波浪警報【発表】
8日夕方から9日未明にかけて警戒
予想最大波高 5m
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■かほく市
□波浪警報【発表】
8日夕方から9日未明にかけて警戒
予想最大波高 5m
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■白山市
□波浪警報【発表】
8日夕方から9日未明にかけて警戒
予想最大波高 5m
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■能美市
□波浪警報【発表】
8日夕方から9日未明にかけて警戒
予想最大波高 5m
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■津幡町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■内灘町
□波浪警報【発表】
8日夕方から9日未明にかけて警戒
予想最大波高 5m