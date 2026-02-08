お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣（50）が8日放送の文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（日曜前10・00）に出演。番組パートナーで「ますだおかだ」の岡田圭右（57）の娘でタレントの岡田結実（25）の第1子出産に驚きをもらした。

番組冒頭、岡田が自ら愛娘の出産について触れると、柴田は「え？結実ちゃん、子供生まれたんですか？何日か前に言ってたのはあれホント？」ととぼけた。

その上で、柴田は「しかもちょっと前にも会ってるんですよ、収録で。日テレさんで。その時、そんな雰囲気全然なかった」と突然の発表に驚くばかり。「なんか信じられない。結実ちゃんとか小さい時見てたから」ともらしていた。

結実は昨年4月に一般男性との結婚を発表。今月4日、インスタグラムに手書きの文書をアップし、「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます。日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます。すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、地球にビックラブです」とユーモアたっぷりに報告していた。

岡田も自身のインスタグラムのストーリーズで、娘の出産報告の投稿を引用。黄身が2つの生卵の写真とともに「開店ガラガラ おめでとう」と赤ちゃんや「祝」の絵文字を添えてコメントしていた。