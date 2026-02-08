timelesz冠バラエティ「タイムレスマン」4月から全国ネット＆GP帯進出 放送時間も倍増【全メンバーコメント】
【モデルプレス＝2026/02/08】timelesz（タイムレス）が出演するバラエティ番組『タイムレスマン』が、全国ネット＆ゴールデンタイムに進出。4月より、毎週金曜21時58分〜22時52分フジテレビ系列で放送されることが決定した。
また、放送後の見逃し配信も好調で、見逃し無料配信動画サービス「TVer」では、常にバラエティーランキングの上位にランクインしているほか、フジテレビの動画配信サービス「FOD」では、見逃し配信に加え、同サービスでしか見られない「FOD限定コンテンツ」も好評を博している。
◆「タイムレスマン」全国ネット＆ゴールデンタイム進出
社会現象ともいうべき一大ブームを巻き起こしたtimelesz新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-』を経て、昨年2月に寺西、原、橋本、猪俣、篠塚の5人が加入、そのわずか2ヶ月後の2025年4月20日、8人体制timelesz初の冠番組としてスタートした『タイムレスマン』。以降、6月15日までは毎週日曜25時25分〜25時55分、7月8日からは毎週火曜24時15分〜24時45分に放送。“ペットボトルを投げて・回して・立てる”新競技「立道（たてどう）」や、1つの楽曲の音階を8人で“シェア”して正確に歌えるかに挑む「ミュージックシェア」といった名物企画も次々と生まれ、毎回オンエア後には、SNS上に「＃タイムレスマン」のハッシュタグとともに熱い感想コメントが飛び交うなど、深夜番組ながら数多くの視聴者から絶大な支持を集めてきた。
こうした人気を受けて、2025年9月27日に『東海道中！脱落旅SP』、2026年2月7日には『新体制1周年記念SP』と、2度にわたって「土曜プレミアム」枠でゴールデン特番を放送し、こちらも話題に。なお、このたびの「ゴールデンタイムへの引っ越し決定」の朗報は、『新体制1周年記念SP』の番組内で、ゲストの木村拓哉からLINEを通じてtimeleszメンバーに伝えられた。
全国ネット＆ゴールデンタイム進出を受け、メンバーの佐藤勝利は「プロデューサーの蜜谷（浩弥）さんが、番組開始当初から“1年後にゴールデンに行きましょう！”とよく話していたんですよ。（菊池）風磨くんも“この番組は絶対うまくいく”って、ずっと言い続けていて。今回のゴールデン昇格は、そんなポジティブな仲間がいるからこそ実現したんだと思います。こんなすてきなチームはなかなかないと思うので、みんなで楽しく番組づくりに励みたいですね」と意気込み。そのほかメンバーからのコメントも寄せられた。（modelpress編集部）
◆佐藤勝利コメント
「プロデューサーの蜜谷（浩弥）さんが、番組開始当初から“1年後にゴールデンに行きましょう！”とよく話していたんですよ。（菊池）風磨くんも“この番組は絶対うまくいく”って、ずっと言い続けていて。今回のゴールデン昇格は、そんなポジティブな仲間がいるからこそ実現したんだと思います。こんなすてきなチームはなかなかないと思うので、みんなで楽しく番組づくりに励みたいですね」
◆菊池風磨コメント
「たくさんの方に見ていただけるという、うれしさとありがたみを痛感する一方で、timeleszの真価を問われるような怖さも正直感じています。そのためにはやはり、誰よりも僕たち自身が楽しむことが大事なのかなと。僕らの素の表情が垣間見える瞬間だったり、僕らとスタッフ、あるいは僕らとゲストの方が織りなす空気感だったり、そういった“『タイムレスマン』らしさ”を大切にしていけたらと思います」
◆松島聡コメント
「実は僕、バラエティーのことが全然わかっていないんですよ（笑）。『タイムレスマン』の収録も毎回難しくて、日々勉強中、という感じなんです。だからゴールデンに上がっても、僕自身のスタンスはきっと変わりません。スタッフのみなさん、視聴者のみなさんと一緒にワンチームで作っていく番組だと思っているので、良い番組に育ってくれたらいいなと（笑）。どうか温かい目で見守ってください！」
◆寺西拓人コメント
「まずは、いつも応援してくださっている視聴者の方々へ、感謝の気持ちを伝えたいです。『タイムレスマン』は、僕にとっては本当に右も左もわからない状態から始まって、メンバーやスタッフに助けてもらいながら作ってきた番組なので、今後もチームワークを大切にしていきたいと思っています。timeleszを知らない方も含めて、“お茶の間”のみなさんに楽しんでもらえる番組にしたいですね」
◆原嘉孝コメント
「1年でゴールデン昇格というのは、本当に希有（けう）なことだと思うんです。感謝の思いは忘れずに、気を引き締めて臨みたいですね。今後はたぶんゲストを迎える機会も増えると思うので、僕たち自身の魅力も出しつつ、ゲストの方の魅力も引き出せるような、そんな振る舞いを心がけたいなと。ゲストの方に“『タイムレスマン』って楽しいな”って思ってもらえる番組になったらいいなと思います！」
◆橋本将生コメント
「『タイムレスマン』という番組が始まっただけでもありがたいのに、わずか1年でゴールデンに昇格だなんて、本当にうれしく思います。これは決して僕たちだけの力ではなく、周りの方々の協力があってこそだと思うので、現状に満足することなく、自分たちなりのエンタテインメント…“timeleszのエンタメ”みたいなものを確立して、見てくださる方々に全力でお届けしていきたいと思っています」
◆猪俣周杜コメント
「僕たちメンバーは、『タイムレスマン』という番組に本気で懸けているんですけど、スタッフのみなさんも、僕らに負けないくらいの思いを懸けてくれているんですよ。収録に臨むたびに現場のみなさんの熱量が伝わってきて、本当にすてきな番組だなと思います。だから、ゴールデンに進出しても変わらない熱量で…いや、さらに熱量を高くして、みんなで盛り上げていきたいです！」
◆篠塚大輝コメント
「放送時間が変わっても、『タイムレスマン』ならではの“わちゃわちゃ感”というか、8人が楽しんでいる姿をそのままお届けできたらと思いますし、その上で、僕たちの成長していく様もちゃんとお見せしたいなと思っています。老若男女どんな方が見ても楽しいと思ってもらえる番組を目指して、面白いコンテンツを発信できるように日々努力していきますので、応援していただけたらうれしいです」
【Not Sponsored 記事】