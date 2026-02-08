【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

キューズQは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、フィギュア「フリーレン ～対アウラ戦～」や「断頭台のアウラ」などを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは様々な作品のフィギュアを展示しており、「葬送のフリーレン」からは「フリーレン ～対アウラ戦～」の原型と「断頭台のアウラ」のデコマスのほか、現在予約受付中の「フェルン ～対リュグナー戦～」を展示している。

またその他にも、「東方Project」より「十六夜 咲夜」、「化物語」より「羽川 翼」、「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～」より「ユミア・リースフェルト 水着Style」、「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」より「ライザ[ライザリン・シュタウト] ウェディングStyle」などのほか、イラストレーターのsaitom氏、高峰ナダレ氏のオリジナルキャラクターのフィギュアなども展示している。

