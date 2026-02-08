フレッシュプリキュア！×サンキューマート♡懐かし可愛い390円コラボ雑貨

「Be Smile,Be Kawaii」を掲げるサンキューマートに、『フレッシュプリキュア！』との心ときめくコラボ雑貨が登場します。2009年放送の本作は、今の20代を中心に高い支持を集める名作。懐かしさと今っぽさを両立したデザインで、日常にさりげなく取り入れられるのが魅力です。390円中心で楽しめる推し活アイテムは、思わず集めたくなる可愛さ♡

大人女子にもなじむ全20アイテム

今回のコラボレーションでは、『フレッシュプリキュア！』の元気でポジティブな世界観を、落ち着いたくすみカラーと組み合わせた全20アイテムを展開。

「キュアピーチ」「キュアベリー」「キュアパイン」「キュアパッション」を中心に、「シフォン」「タルト」をフィーチャーしたデザインが揃います。

全商品390円（税込429円）で、※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）。手に取りやすい価格も嬉しいポイントです。

集めたくなるランダム＆定番雑貨

ピックアップアイテムとして、ランダム缶バッジとランダムステッカー（クリア）が登場。ランダム缶バッジは全4種、ランダムステッカーは全8種で、いずれも390円（税込429円）

※ステッカーはよりどり2点で390円（税込429円）。

さらに、アクリル前髪クリップ、Tシャツ、アンクルソックスも各390円（税込429円）でラインナップ。

前髪クリップはバッグやポーチのアクセントにも使え、Tシャツやソックスは日常にさりげなく推しを取り入れられます。

オンライン限定アイテムにも注目

公式オンラインショップ限定で、「モバイルバッテリー10000mAh」も登場します。価格は3,000円（税込3,300円）で、受注期間は2026年2月5日（木）12:00～2月12日（木）11:59。

WEB先行予約は2026年2月5日（木）12:00より開始され、店舗販売は2026年3月上旬から入荷次第スタートします。

懐かしさと可愛さを毎日に

フレッシュプリキュア！の世界観を、今のライフスタイルに寄り添う雑貨として楽しめるサンキューマートのコラボレーション。390円中心の価格帯だから、初めての推し活にもぴったりです。

懐かしさにときめきながら、毎日をちょっと明るくしてくれるアイテムをぜひチェックしてみてください♪