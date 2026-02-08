月収125万円の41歳男性、家族のために組んだ8,400万円の住宅ローン。3年後、“夫の通帳”を見た妻の激怒に逆ギレ、数日後に帰宅すると…「子どものおもちゃも、妻の荷物も消えていた」

中小企業経営の資金繰りにおいて、絶対にやってはいけない「禁じ手」があります。一時的なもの、という軽い気持ちだったはずが、一度やってしてしまうと、そこは底なし沼……。本記事では、鈴木社長（仮名）の事例とともに、経営者が正しい判断だと信じて陥る「資金の公私混同」による崩壊のメカニズムについて、資産形成・経営アドバイザーの萩原峻大氏が解説します。※本記事で紹介する事例は、実際にあった出来事を基にしていますが、個別事案が特定されないようプライバシーに配慮し、登場人物や具体的な状況に一部変更を加えて再構成したものです。

家族と幸せに暮らすためのマイホーム

マイホームの引き渡しの日、鈴木社長（仮名／41歳）は、新築の玄関に一人で立っていました。スーツではなく、少しラフな私服。それでも背筋は、自然と伸びていました。

――ここまで来たな。

創業して約7年。売上は急成長ではないが、安定している。派手な成功者ではない。だが、失敗する経営者にも見えない。堅実な歩みです。

月収は約125万円、住宅ローンは8,400万円。決して軽くはない金額ですが、彼の中では、すでに勝算がありました。事業は順調、売上も堅調、そして家族が増える、だから、家を建てる。順番として、なにひとつ不自然ではない。「これでやっと、社長としても、父親としても、一段上に行ける」そう確信できた瞬間でした。

しかし、このときの「疑いようのない自信」が、のちに足かせとなるのです。

黒字なのに給料が払えない…「禁断の一手」へ

3年後、歯車がずれはじめます。第二子の誕生をきっかけに、妻は仕事を退職。世帯収入は減りましたが、それも想定内でした。

問題は、会社のほう。主要取引先の一社でトラブルが発生。倒産ではないものの、入金が止まってしまったのです。帳簿上は黒字。利益も出ており、将来の受注もあります。それでも、その月、社員の給料が払えませんでした。

「来月には戻る」「一時的な資金の歪みだ」だからこそ、鈴木社長は判断しました。「自分が一時的に立て替えればいい」と。

個人の貯蓄を会社に入れる。事業用口座と生活費の境界を、少しだけ曖昧にする。それは「苦渋の決断」であると同時に、自分を正当化できる判断でもありました。

崩れる家計、壊れる家庭

生活費が苦しくなったのは、その少しあとです。クレジットカードの引き落とし日が近づくたび、鈴木社長はスマートフォンの残高表示を見る時間が長くなっていきました。

ある夜、家計簿をつけていた妻が口を開きます。「今月、ちょっと厳しいよね」その言葉に、鈴木社長は即座に反応しました。「大丈夫だって。一時的な立替だから」その声色は、努めて平静を装ったものでした。

しかし数日後、今度はもっと具体的な話になります。「来月の保育料と、ローンと……これ、本当に大丈夫？」鈴木社長は、苛立ちを隠せなくなっていました。

「だから大丈夫だっていってるだろ。会社のこと、いちいち口出しされると疲れるんだよ」

その瞬間、空気が変わりました。それから数週間、外食は減り、買い物では値札をみる時間が伸び、家の中から、雑談が消えていきました。決定打となったのは、クレジットカードと住宅ローンの支払い遅延。そして、妻が通帳にみつけた会社への複数回に渡る、多額の振込履歴。

「これ、どういうこと？ 一時的な立替じゃなかったの？」問い詰められた鈴木社長は、声を荒げます。

「勝手に見るな！ 一時的な調整だっていってるだろ！」

数日後、帰宅すると、家の中が妙に整っていました。子どものおもちゃとともに、生活の気配だけが消えていました。テーブルの上には、短いメモが。

「疲れたので実家に帰ります」

「過ち」を認められない社長

会社が止まり、社員が去り、家族がいなくなっても、鈴木社長は自分を失敗者だとは思っていませんでした。「判断は間違っていなかった」「少し運が悪かっただけだ」そう考えていたのです。これは強がりではないでしょう。彼の中では、論理が完成してしまっているのです。

・会社を守るための判断

・家族を守るための判断

・短期的な資金調整

だからこそ、この結末は「誤算」であって、「過ち」ではない、と。人は、失敗を認められないから崩れるのではありません。自分の思考を疑えなくなったときに崩れます。

鈴木社長は、何度も後悔しました。「あの入金がもう少し早ければ」「銀行がもう少し待ってくれれば」「妻に説明するタイミングが違っていれば」。しかし、この問いには辿り着きません。

「そもそも、判断基準そのものは正しかったのか？」

前提として定めるべきこと

鈴木社長を責めるのは簡単でしょう。しかし、同じ立場に立ったとき、同じ判断をしないと言い切れる人は多くありません。彼は感情ではなく、論理で動いていたからです。だからこそ、厄介なのです。

問題は、覚悟や努力ではありません。「疑うための仕組み」を持っていなかったことです。

・どこまで行ったら撤退するのか

・どの時点で、個人と法人を完全に切り離すのか

・なにが起きたら、自分の判断を否定するのか

それらを、感情や希望的観測が入り込む前に決めておくこと。実行できる戦略として、設計しておくこと。――戦略とは、成功するための道筋ではありません。自分の思考を疑い続けるための装置です。それがなければ、「まだ終わっていない」「今回は例外だ」「次はうまくやれる」とどうしても考えがちなものです。

あなたはいま、その言葉を使っていないと断言できるでしょうか。

萩原 峻大

東京財託グループ 代表