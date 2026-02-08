NHKの長寿番組「NHKのど自慢」の公式Xアカウント（@nodojiman_nhk）が2月8日、午前7時半過ぎに投稿を更新。



【写真】開催当日に異例のお知らせ（実際の投稿）

「本日（2月8日）予定していた『NHKのど自慢（鳥取県米子市）』は大雪の影響と交通機関の乱れなどから、安全を考慮し中止します」と発表。「誠に申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いいたします」と理解を求めた。



米子市のホームページも8日朝にお知らせを掲載。「2月8日（日曜日）の『NHKのど自慢』は、大雪の影響により、ご来場いただく皆様の安全を考慮し、やむを得ず中止とさせていただきます。誠に申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます」とし、「なお、他公演への振替はございませんのでご了承ください」と説明した。



NHK鳥取放送局と米子市が、新米子市発足20周年を記念して企画。8日午前11時開場、11時50分に開演予定だった。ゲストには香西かおりさんと石丸幹二さんの出演が予定されていた。



鳥取地方気象台では8日午前3時57分、米子市に大雪警報を出しており、「鳥取県では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください」と注意を呼びかけている。



ネット上では「大雪だから仕方ないですね」「安全が最優先です」「良い判断だと思います」「残念ですが安全第一だから仕方ない」「やむを得ない」などの反応が相次いでいる。