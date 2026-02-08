【ひらがなクイズ】これ、分かる？ 空欄に共通する2文字は？おいしい名物が隠れています
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、お腹が空いてくるようなおいしい名物をはじめ、親しみやすい言葉が集まりました。言葉の「頭」や「真ん中」に隠れた2文字を、パズル感覚で探してみてください。
せ□□い
□□さま
□□めし
え□□いわ
ヒント：北海道の郷土料理や、英語を学ぶ教室を思い浮かべてみてください
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いか」を入れると、次のようになります。
せいかい（正解）：問いに対して正しい答えを出すこと
いかさま（如何様）：博打などで不正をすること。また、まがいもののこと
いかめし（いかめし）：イカの中に米を詰めて炊き上げた、北海道を代表する名物料理
えいかいわ（英会話）：英語で会話をすること。またはその学習のこと
今回は、日常的に使う「正解」や「英会話」の中に、海の幸である「いか」が隠れているという面白い組み合わせでした。「いかめし」を思い浮かべると、スムーズに正解にたどり着けたかもしれませんね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
