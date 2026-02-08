バルサ10番の絶品ショット！ 約25mのミドル弾にファン感嘆「異次元すぎる」「もう神の領域だろ」
バルセロナの10番が、その実力を見せつけた。
現地２月７日に開催されたラ・リーガ第23節で、バルサはマジョルカとホームで対戦。３−０で快勝した。
この試合でスーパーな一撃を叩き込んだのが、ラミネ・ヤマルだ。１−０で迎えた61分、ゴールまで約25メートルの位置でダニ・オルモからのパスを受けると、自慢の左足を一閃。完璧にコントロールされたボールはゴール右隅に吸い込まれた。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが、「GKが一歩も動けない、まさにゴラッソ」などと綴り、得点シーンを公開。SNS上では「ヤマル凄すぎるね」「本当にまだ10代なのか。信じられない」「怪物級のパフォーマンスだ」「もう神の領域だろ」「素晴らしい」「異次元すぎる」「世界一だ」といった声があがった。
ヤマルはこれで公式戦５試合連続ゴールをマーク。好調をキープしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ヤマルの「GKが一歩も動けない」ミドル弾！「素晴らしい」
