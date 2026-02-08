気象台は、午前10時39分に、大雪警報を大町市、白馬村、小谷村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】長野県・大町市、白馬村、小谷村に発表 8日10:39時点

北部では、8日夜遅くまで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■長野市

□なだれ注意報

9日にかけて注意



■上田市

□なだれ注意報

9日にかけて注意



■中野市

□なだれ注意報

9日にかけて注意



■大町市

□大雪警報【発表】

積雪 8日夜遅くにかけて警戒

・山沿い

12時間最大降雪量 30cm



□なだれ注意報

9日にかけて注意





■飯山市□なだれ注意報9日にかけて注意■白馬村□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒12時間最大降雪量 30cm□なだれ注意報9日にかけて注意■小谷村□大雪警報【発表】積雪 8日夜遅くにかけて警戒12時間最大降雪量 30cm□なだれ注意報9日にかけて注意■高山村□なだれ注意報9日にかけて注意■山ノ内町□なだれ注意報9日にかけて注意■木島平村□なだれ注意報9日にかけて注意■野沢温泉村□なだれ注意報9日にかけて注意■信濃町□なだれ注意報9日にかけて注意■小川村□なだれ注意報9日にかけて注意■飯綱町□なだれ注意報9日にかけて注意■栄村□なだれ注意報9日にかけて注意