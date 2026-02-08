ノルディックスキー・ジャンプ男子の葛西紀明（53＝土屋ホーム）が8日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの女子個人ノーマルヒル（ヒルサイズHS＝107メートル）で7日（日本時間8日）に銅メダルを獲得した丸山希（27＝北野建設）について語った。

丸山のジャンプのポイントは「全部バランスが良い」ことだとして「全部そろわないとメダルまでいかない」と解説した。

丸山は代表入りが有力視された22年北京五輪直前の全日本選手権で着地の際に転倒。左前十字靱帯（じんたい）を損傷するケガを負った。葛西はこのケガについても触れ「テレマークは丸山さんの1番苦手だったところだったと思う。そこでケガしたので。テレマークを入れるときの勇気が必要」だったと称賛。「4年間で相当練習したと思いますし、何百本って飛んできたと思います」と伝えた。

「アプローチからテイクオフ、着地。全て整ったのが今日、メダルにつながった要因だった」と分析。「今シーズンW杯からずっと調子も良かったので自信もあったのかなと思います」と締めくくった。