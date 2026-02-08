【大雪警報】神奈川県・小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、中井町などに発表 8日10:30時点
気象台は、午前10時30分に、大雪警報を小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村に発表しました。
西部では、8日昼過ぎまで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■相模原市
□大雪警報
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■小田原市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■厚木市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■伊勢原市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■南足柄市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■中井町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■大井町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■松田町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■山北町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■開成町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■箱根町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■真鶴町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■湯河原町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■愛川町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■清川村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm