9人組ガールズグループTWICEのMOMO（モモ、29）が8日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのイベントで着用した衣装を投稿した。

6日に開催されたUSJでの「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」にTWICEの日本人3人組ユニット「MISAMO」メンバーのMINA（ミナ）、SANA（サナ）と一緒に参加。「USJ MISAMO」と題し、トークショーやミニライブを行った白いコスチュームを公開した。

デコルテを大胆に露出したワンピースショートパンツにきらびやかなのジュエリーなどがデザインされ、スラリと伸びた脚線美も際立った。イベントではハローキティやエルモなどの人気キャラクターとも共演し、キティのぬいぐるみとの“ツーショット”も披露した。

さらにストーリーズでは「MISAMO」色に彩られた東京タワーの写真も投稿した。7日には都内で、「MISAMO」の1stアルバム「PLAY」リリース記者会見イベント「MISAMO 1st Listening Party『PLAY』」に出席した。

ファンやフォロワーからも「日本の宝」「世界一カワイイ」「可愛いーーーー」「かわいすぎる、、、」「かわいい×かわいい」「ビジュ大爆発」「なんでこんなに美しいの？」「プリンセスのよう」「天使」「かけがえのない美しい存在」などのコメントが寄せられている。