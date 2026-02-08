2026年4月９日（木）深夜24時 新ドラマ枠にてスタート！鈴木福 × あのW主演！【惡の華】思春期の心の変化を描いた衝撃的作品の続報！中西アルノ（乃木坂46）、井頭愛海を筆頭に、豪華共演者キャストを一挙解禁！さらにメインキャストによる特別ビジュアルも完成しました！！

テレ東では、ドラマ「惡の華」を2026年4月９日（木）深夜24時00分～の新枠にて放送することが決定しました。

原作は電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している、押見修造による同名の伝説的漫画。１巻表紙の「クソムシが」という吹き出しが衝撃的なコミック。この作品は『別冊少年マガジン』（講談社）で連載され、アニメや映画、舞台など、様々な形でファンを魅了してきました。そして、この度のドラマ化では、ディズニー公式動画配信サービス「Disney (ディズニープラス)」でのアジア見放題独占配信が決定しており、配信は各話地上波放送後のタイミングから開始予定。深夜ドラマの規模を超える展開を誘います。

初報ではドラマ放送の解禁と共に、W主演の鈴木福、あの２人の出演情報が解禁となり、SNSなどでは“神キャスティング“とつぶやかれ、一気に話題となりました。

そしてこの度、共演者の情報が一挙に解禁となります。

＜＜主人公の春日、仲村を取り巻く、登場人物たちが決定！＞＞

鈴木福が演じる春日高男やあのが演じる仲村佐和の同級生であり、春日が盗んでしまった体操着の持ち主である、憧れのクラスメート・佐伯奈々子（さえき ななこ）を演じるのは、井頭愛海。連続テレビ小説「べっぴんさん」（NHK）や「ラーメン大好き小泉さん 二代目！」（フジテレビ）など、ドラマや映画、舞台など幅広い分野で活躍している井頭が、恵まれた環境で育ち、憧れの存在として君臨しつつも、春日に体操着を盗まれてから、春日と仲村の関係性に苛まれ、様々な感情と葛藤していく難しい役どころをどう演じるのか、ぜひご期待ください！

そして、春日、仲村、佐伯を取り巻くクラスメートの一員で、親友である佐伯の為に、春日や仲村に強気でぶつかっていく血気盛んな性格の木下亜衣（きのした あい）役に、５００名を超えるオーディションから選出された新進気鋭の若手俳優・須藤千尋が決定しました。

上段左から、中西アルノ（乃木坂46）、井頭愛海、須藤千尋

下段左から、長谷川朝晴、中越典子、紺野まひる、堀部圭亮、雛形あきこ

思春期の子供を持つ親を演じる実力派キャスト陣が揃いました！

春日高男の父・哲男役に長谷川朝晴。母・静恵役に中越典子。佐伯奈々子の母・まゆみ役に紺野まひる。仲村佐和の父・和之役に堀部圭亮。 仲村佐和の母・志野役に雛形あきこが決定しドラマに華を添えます。

思春期を生きる、春日、仲村、佐伯が巻き起こす数々の事件に、振り回されていく父親、母親の複雑な心境を演じます。

そして高校編から登場するのは、乃木坂46のメンバーで、２０２２年に５期生としてデビューを果たした中西アルノ。 地上波ドラマは今回が初挑戦となります。そんな中西が演じるのは、春日が、高校で出会う常磐文（ときわ あや）。社交的で、明るくて友達も多く、男子の注目の的でありながら、どこか仲村の面影がある。仲村と過ごした日々で時が止まり、心に闇を抱えた春日に向き合い、次第に春日の色を取り戻していくきっかけとなる大事な存在を中西がどう演じるのか、ぜひお楽しみに！

春日と、仲村、佐伯、常磐の運命的な出会いによって、

それぞれが自分自身も知らなかった自分の複雑な感情と向き合い、

青春の渦に巻き込まれていく…

全12話で中学編、高校編、そして未来へと続く話を丁寧に描きます。

≪キャスト コメント≫

□中西アルノ（常磐文／ときわあや役）

この作品に描かれる､痛々しく鬱屈でありながらも痛快な思春期は､恥ずかしいですが､私自身にも身に覚えがあるなと思い返します。誰しもの心に､この作品のキャラクター達は生きていることと思います。そんな作品において､今回常磐文を演じられたことをとても嬉しく思っています。関わる全ての方の熱量がそのまま届くような作品です。ぜひご覧ください。

Ⓒ「惡の華」製作委員会2026 Ⓒ押見修造／講談社

□井頭愛海（佐伯奈々子／さえきななこ役）

佐伯奈々子を演じさせていただきます、井頭愛海です。原作を読んだとき、心を強く揺さぶられる衝撃を受けました。私にとってとても挑戦的な役で、初めて感じる感情に何度も押し潰されそうになりながら、自分の中の“惡の華”と向き合い続けました。撮影は想像以上に大変でしたが、キャスト・スタッフの皆さんと支え合い、同じ方向を向いて最後まで走り切ることができました。悩み、もがきながら、体当たりで演じた作品です。ぜひ放送を楽しみにしていてください。

Ⓒ「惡の華」製作委員会2026 Ⓒ押見修造／講談社

╲特別キービジュアルが完成！／

そして、今回キービジュアルとしては２パターン目となる、特別キービジュアルが解禁となりました。

笑顔のメインキャスト４名（鈴木福、あの、中西アルノ、井頭愛海）の生き生きとした悦びの感情の中に、どこか生きづらさと、儚さを感じるキービジュアルは、ストーリーを彷彿とさせ、春日や仲村たちの今後がどうなっていくのか気になるビジュアルになっています。

╲描き下ろしイラストが到着!!／

原作の押見修造がドラマ化を記念して、常磐文と佐伯奈々子に扮した、中西アルノと井頭愛海を特別に描き下ろしたイラストが到着！それぞれのキャラクターへの思いと、ドラマへの期待度が垣間見える作品になっています。

Ⓒ押見修造／講談社

Ⓒ押見修造／講談社

キャストの２人から、描き下ろしイラストへのコメントが届きました！

＜中西アルノ コメント＞

押見先生に描いていただけたこととてもとても嬉しく思います！常磐文の明るさと影がすごく立体的に見えて､自分が作品の中で生きていた日々が昨日のことのように蘇ってきます。

素敵なイラストをありがとうございます！



＜井頭愛海 コメント＞

押見先生にイラストを描いて頂けるとは、、！！とても光栄で嬉しいです。

押見先生の世界観に浸りながら、ずっと眺めていたくなります。



＜ストーリー＞

舞台は群馬県・ひかり市。山々に囲まれた場所に住む中学2年生の春日高男（鈴木福）は、毎日閉塞感を感じながら生きていた。そんな彼の心を救っていたのはボードレールの詩集『惡の華』。ある日の夕方、春日が忘れ物を取りに教室に戻ると、そこには憧れのクラスメート・佐伯奈々子（井頭愛海）の体操着が落ちていた。辺りを見回した挙句に春日がとった行動、それは体操着を衝動的に盗むという過ち。しかし、教室は無人ではなかった。一部始終をクラスの問題児・仲村佐和（あの）に隠れて見られていた。翌日、秘密にする代わりに仲村からある“契約”を持ちかけられる。仲村に支配されるようになった春日は、彼女の変態的な要求に翻弄されるうちに絶望を知り、自らのアイデンティティーを崩壊させていく。意外なきっかけから佐伯と付き合うことになり、春日は恋心と背徳の自己矛盾に苛まれる。仲村と佐伯の間で揺れる春日。春日と仲村は地元の大きなお祭りで大事件を起こす…。

ドラマならではの細部にわたる演出で、登場人物たちの関係性を深く表現し、

毎話ドキドキの展開を迎えます！



思春期の暴走を描きながら、共感にも似た感情を生みだすことができる壮絶な青春物語が始まります。

ぜひ2026年4月9日（木）深夜24時00分スタートの初回放送をお楽しみに！

≪番組概要≫

【タイトル】 「惡の華」

【放送日時】 2026年4月９日スタート 毎週木曜深夜２４時００分～２４時３０分

BSテレ東でも 2026年４月 1５日スタート 毎週水曜深夜 24 時 00 分～24 時 30 分

【放送局】 テレビ東京ほか

【配信】 ディズニー公式動画配信サービス「Disney (ディズニープラス)」で、各話放送後からアジア見放題独占配信

▶ディズニープラス：https://www.disneyplus.com/ja-jp

▶TVer：https://tver.jp/episodes/epqh0kxs9l

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/akunohana/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】 鈴木福、あの

【出演】 井頭愛海、須藤千尋／中西アルノ（乃木坂46）

長谷川朝晴、中越典子、紺野まひる、堀部圭亮

雛形あきこ ほか

【原作】 押見修造「惡の華」（講談社「別冊少年マガジン」所載）

【脚本】 目黒啓太（MBS「レッドブルー」、NTV「私をもらって」）

たかせしゅうほう（TX「日本ボロ宿紀行」、CX「トラックガール」）

【監督】 ヤングポール(TX「量産型リコ」シリーズ、WOWOW「I, KILL」)

井口昇(映画「惡の華」、「カニバさん・異端の純愛」)

【プロデューサー】 漆間宏一（テレ東）、涌田秀幸（C＆Iエンタテインメント）

【制作】 テレビ東京、C＆Iエンタテインメント

【製作著作】 「惡の華」製作委員会2026

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/akunohana/

【公式X】 @tx_akunohana https://x.com/tx_akunohana

【公式Instagram】 @tx_akunohana https://www.instagram.com/tx_akunohana

【ハッシュタグ】 ＃ドラマ惡の華

