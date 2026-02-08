市川團子（２２）が歌舞伎町大歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」（５月３〜２６日、東京・シアターミラノ座）の「写書東驛路（うつしがきあずまのうまやじ）」で１３役早替わりに初挑戦する。

鶴屋南北作で江戸時代後期の文政１０年（１８２７年）初演。１９８１年に祖父の３代目市川猿之助（２代目猿翁）が復活上演した。１３役の演じ分けは「身に余る大役。いろいろな作品のパロディーを集めた舞踊なので、もとになった踊りの本質を自分の中に取り入れて稽古したい。演じ分けという意味でもメリハリがつくと思う」と意気込んでいる。

ここ数年、スーパー歌舞伎「ヤマトタケル」や「義経千本桜 川連法眼館の場（通称・四の切）」など澤ꧪ屋のお家芸を継承して喝采を浴びている。父の市川中車（６０）からは「努力の賜物（たまもの）」と称賛されているが、「僕は全然そんなことはないです。幼い頃から、父がする映像の仕事をずっと見ていて、父の方こそ、努力の賜物だと思います」と謙虚な姿勢を崩さない。

大学を卒業し、この春からは役者一筋で活動する。「とにかく舞台のクオリティーを上げることを意識して、気合を入れて取り組みたい」と意欲的だ。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）に森蘭丸役で出演することも決まり、さらなる飛躍が期待される。（有野 博幸）