JR東日本は、株主優待制度を6月下旬発送予定の次回発行分から拡充する。

エキナカコンビニ「NewDays」でのお買い物がいつでも5％割引になる新メニューを設定する。「NewDaysアプリ」で会員登録と専用フォームに必要事項を入力することで、アプリ上でクーポンが表示される。利用期間は2027年6月まで。

さらに、JR東日本グループが運営するスーパーマーケット「紀ノ国屋」の100円クーポン3枚、多機能ロッカー「マルチエキューブ」の事前予約無料とホテル配送料無料クーポンを追加する。

既存メニューも変更し、JEXER優待利用券は1回500円に利用料を引き下げるほか、高速バス割引券には新宿〜佐久・小諸線と新宿・東京〜館山線を追加する。STATION WORK利用クーポンは会員登録を必須とし、直営ブースとデスクのみ予約を可能とするほか、1時間半額クーポンを追加する。リラクゼ料金割引券は初回利用時のみ平日50％割引券としても利用できるようになる。

新設するメニューと、株主さま優待価格宿泊券、レストラン・バー割引券、駅レンタカー割引券は、「電子版株主サービス券」限定となる。

また、株主サービス券の発行基準を見直し、100株以上を保有する株主を対象に引き下げる。人間ドック料金割引券も2,000株以上を保有する株主に対して発行する。