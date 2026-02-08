【難読漢字】食べ物当て「釈迦占地」　お釈迦様の頭のようだから？

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる？ 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!

あなたは読めますか？

「釈迦占地」という漢字を読めますか。お釈迦様の……。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：シャカシメジ

釈迦占地はシメジ属に含まれる食用キノコの総称で、風味豊かな「秋の味覚」として知られています。

実際に食べてみると、私たちが普段スーパーで見かける人工栽培のシメジとは別物です。まず際立つのは歯ごたえです。軸がしっかりとしていて、噛み締めるたびにザクザクとした心地よい食感とともに、濃厚なキノコの旨味が溢れ出します。

これほど美味しいにもかかわらず、食卓に並ぶことが極めて稀なのは、人工栽培が確立されていないためです。

釈迦占地は、森の土の中で特定の樹木の根と複雑な栄養交換を行いながら生きる性質を持っている「菌根菌」です。そのため、限られた自然環境のバランスの中でしか育つことができず、収穫できるのは秋のわずかな期間のみ。まさに「幻のキノコ」なのです。

名前の由来は、その独特な生え方にあります。

このキノコはひとつの根元から数百、ときには千本に迫るほどの小さな個体がひと塊になって生える性質があります。そのこんもりとした様がお釈迦様の頭部を連想させることから、そう呼ばれるようになりました。

