ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】木村葵来選手が金メダル 木俣涼真選手が銀メダル獲得 スノ… 【速報】木村葵来選手が金メダル 木俣涼真選手が銀メダル獲得 スノーボード男子ビッグエア ミラノ・コルティナ五輪 【速報】木村葵来選手が金メダル 木俣涼真選手が銀メダル獲得 スノーボード男子ビッグエア ミラノ・コルティナ五輪 2026年2月8日 10時22分 STVニュース北海道 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 日本時間2026年月8日、ミラノ・コルティナ五輪、スノーボード男子ビッグエアで、木村葵来選手が金メダルを、木俣涼真選手が銀メダルを獲得しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック出場 ゆかりの選手を応援する横断幕設置 北海道旭川市 きっかけは夫が患った白血病「安心して食べられる」と人気に オーガニックの手作りパン 北見市 特大コンブの出汁で勝負！ 全国大会でも２年連続上位に 函館の味生かしたラーメン 北海道