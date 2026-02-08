金メダルは「とても重たい」と笑顔…スノーボード男子ビッグエアで木村葵来が金、木俣椋真が銀！　ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ冬季五輪の第2日（7日）に行われたスノーボード男子ビッグエア決勝で、木村葵来選手（21）が金メダルに輝き、木俣椋真選手（23）が銀メダルを獲得した。この種目で日本勢の表彰台は初めて。

木村選手は1本目で大技の5回転半を回りきりトップに躍り出た。2本目以降は、木村選手と木俣選手の2人による順位争いがヒートアップ。2本目では木俣選手が5回転半を成功させトップになったが、3本目では木村選手が再び5回転半を成功させて決勝で唯一となる90点台をたたき出し、首位に返り咲いた。

優勝後のインタビューで木村選手は、「（金メダルは）とても重たいです」と笑顔を見せ、「周りの人たちが手厚いサポートをしてくださったので、このような結果でお返しすることができてうれしいです」と語った。

岡山県出身の木村選手は、2023年にW杯初出場で銅メダルを獲得し、翌23〜24年シーズンにはW杯種目別制覇を達成。スロープスタイルは2024年の全日本選手権で優勝した。

一方、ノルディックスキー、ジャンプ女子個人ノーマルヒルは、丸山希選手（27）が銅メダルを獲得。2大会ぶりのメダルを目指した郄梨沙羅選手（29）は13位だった。