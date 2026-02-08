TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前10時21分に、波浪警報を豊岡市、香美町、新温泉町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】兵庫県・豊岡市、香美町、新温泉町に発表 8日10:21時点

兵庫県では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。北部では、8日夕方から8日夜遅くまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■豊岡市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□波浪警報【発表】
　8日夕方から8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■西脇市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　35cm

■三田市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■丹波篠山市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　35cm

■養父市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■丹波市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　35cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■朝来市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■宍粟市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■猪名川町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm

■多可町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　35cm

■神河町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　35cm

■佐用町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　35cm

■香美町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□波浪警報【発表】
　8日夕方から8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■新温泉町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□波浪警報【発表】
　8日夕方から8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　10日にかけて注意