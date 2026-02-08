元フィギュアスケートの世界女王で、現在はプロフィギュアスケーターの安藤美姫さんが８日、ＴＢＳ「サンデーモーニング」に出演。スポーツご意見番として的確な解説を繰り広げ、ファンの好感を呼んだ。

ミラノ・コルティナ五輪で行われているフィギュア団体について問われた安藤さんは「鍵山選手は２種類の４回転を確実に決めてくる選手ですが、ステップの出来栄え点で満点をいただいている。すごく重要」と語り、坂本花織とアリサ・リュウの違いも的確に指摘。ジャンプ後の着氷や演技の流れを分析し「０・０１の世界で戦っているので出来栄え点はすごく大事」と力を込めた。

するとスポーツ中継で定評のある駒田アナが思わず「へえ〜」とうなり、スタジオからは簡単な声も漏れた。りくりゅうペアについても「微動だにしないのが加点に。基礎点はほぼ変わらない。そこからどう加点していくか。信頼関係があると思います」と分析した。

現在、日本は米国と５点差の２位。勝負はペアフリー、女子フリー、男子フリーに持ち込まれた。金メダルは取れるか？という問いに「ペアと、男子、女子…頑張れって思います！」と断言しないところも視聴者の好感を呼んだ。

「安藤美姫さんの解説、正直だしわかりやすくて好き」「安藤美姫ちゃんのガチンコ解説こういうのも、いいんじゃない！！！」「安藤美姫さんの説明で坂本選手の技の質の高さがよくわかるよね。ジャンプが跳べるかどうかだけじゃないんだよ」「シビアに意見を言える安藤さん好き」「元選手だからこそ厳しさが分かってて、世間の空気をあえて読まないところ、好感持てる」とＸでは多くのつぶやきが集まった。

また中学生の長女を持つママになっても衰えない美貌に「安藤美姫あんま年取らんなぁ」「目のやり場に困らない」「久しぶりに観た安藤美姫氏がかわいい」と反響の声がわき起こった。

番組ではフィギュアだけなく、アイスホッケーについても「めちゃくちゃタフなんですよ。イメージしていたよりも本当にタフなスポーツ。めっちゃ応援してるんですよ」と語り、日本勢メダル１号となったスキージャンプ女子・ノーマルヒルの丸山希に「１号の丸山さんにあっぱれ。ここから勢いがついてくると思うので」とコメントした。

番組終盤では２００５年の開幕戦で始球式の映像が紹介され、上原浩治氏と会っていたことが映像で流れると「全然知らなかった〜」と笑顔。上原氏も「覚えてない」と言いながら、見事なストライク投球に「あっぱれ」を贈っていた。