マーベルドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は、シーズン1を遥かに上回る、「強烈」で「残酷」なシーズンになるという。キングピン／ウィルソン・フィスク役のヴィンセント・ドノフリオが語った。

米ロードアイランド・コミコンのステージに登壇したドノフリオは、来たるシーズン2について「皆さん、かなり強烈なシーズンが待ち受けていますよ」と予告。「強烈です。軽めのストーリーラインなんかじゃない。つまり、クソ残酷なんです。僕にとっては、シーズン2の方が断然エキサイティングでした」と期待を煽った。

そう語る背景には、シーズン1で大幅なクリエイティブ刷新が行われたことがある。2023年、当初撮影された内容が版「デアデビル」のトーンから大きく乖離していたことから、シリーズはゼロから作り直す事態に。完成したシーズン1を観た視聴者からも、その影響が指摘されていた。

これを踏まえて、ドノフリオは「僕たちはシーズン1を“フランケンシュタイン”のように継ぎ接ぎで作り上げることで、本当に作りたかったシーズン2へたどり着くことができました」と説明。「シーズン1の一部はすでに撮り終えていたので、受け入れざるを得ない部分もありました。おそらく60%ほど再撮影しましたが、それができなかったシーンもあった」。

シーズン2では「初めて自分たちが望んでいた番組を作ることができました」と誇るドノフリオ。シーズン1での心残りを払拭すると同時に、長年思い描いてきた形にたどり着いたようだ。

なお、製作総指揮のジェシー・ウィグトウも以前「シーズン1は寄せ集めとまでは言いませんが、パズルのように組み立てられたものでした」としたうえで、「シーズン2はとても良くできていて、視聴者の方々にご満足いただけると思います」と自信を見せていた。

新たに参戦するジェシカ・ジョーンズ役のクリステン・リッターも、シーズン2はNetflix版より「荒々しいし、スケールも大きく感じる」と予告済み。シリーズの歴史に残る、圧倒的な存在感を放つシーズンになりそうだ。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は2026年3月25日よりにて独占配信。

