（MCU）映画『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』は、『X-MEN』ファンの期待に応える作品になる──。サイクロップス／スコット・サマーズ役を久々に再演するジェームズ・マースデンが予告した。

マースデンがサイクロップス役を演じるのは、20世紀フォックス製作『X-MEN：フューチャー&パスト』（2014）以来12年ぶり。先日公開された特別映像の第3弾では、プロフェッサーX役のパトリック・スチュワート、マグニートー役のイアン・マッケランとともに登場し、崩壊した世界と思しき場所でオプティック・ブラストを放っていた。

米のインタビュアーはこの映像に注目し、「サイクロップスのスーツがコミックを思わせるものでしたね。昔からの『X-MEN』ファンが期待するものが観られますか？」と質問。マースデンは「もちろんです」と答えつつ、「この作品については話さないよう訓練されているので……」と“秘密主義”に言及した。

「驚くでしょうし、新しいものもたくさん見ることになります。（アンソニー＆ジョー・）ルッソ兄弟は、常にハードルを上げ続けています。そしてマーベルは、皆さんが望んでいるものをきちんと与えてくれますよ。」

本作にはX-MENユニバースから、ビースト役のケルシー・グラマー、ナイトクローラー役のアラン・カミング、ミスティーク役のレベッカ・ローミン、そして『デッドプール＆ウルヴァリン』（2025）から合流するガンビット役のチャニング・テイタムが登場。まだサプライズが隠されている可能性もある。

ちなみにマグニートー役のイアン・マッケランは、「最近、私はニュージャージー州を破壊した」と口にし、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の展開を示唆したばかり。いずれにせよ、本作ではX-MENメンバーの活躍……あるいは大暴れを見ることができそうだ。

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日（金）日米同時公開。

