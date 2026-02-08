Ž¢Á´Éô100±ß¤Ç¤¨¤¨!Ž£¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡Ä¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¸ì¤Ã¤¿"·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¹¬¤»"¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ
¢£¡Ö¥À¥¤¥½¡¼¡×ÁÏ¶È¼Ô¡¢Ìö¿Ê¤Î¸¶ÅÀ
¶ìÏ«¤Û¤É¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤·Ã¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£º¤Æñ¤ËÙæ¤Þ¤ì¡¢¿Í´Ö¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Àè¤Ë¡¢²ó¤ê²ó¤Ã¤ÆÆÁ¤ä±¿¤¬Ì£Êý¤Ë¤Ä¤¡¢¼«¤º¤È±¿Ì¿¤ÏÂó¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢·Ã¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ¹¬¤¬Ë¬¤ì¤ë½ø¶Ê¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿½Ö´Ö¡¢¹ñ¤â²ñ¼Ò¤â¿Í¤â¿êÂà¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¹¬¤»¡¢·Ã¤Þ¤ì¤ëÉÔ¹¬¤»¡½¡½¡£¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤Î·Ð¸³¤«¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¶µ·±¤Ç¤¹¡£
100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ËÌó5600Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¶È³¦ºÇÂç¼ê¡Ö¥À¥¤¥½¡¼¡×¡£Æ±¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂçÁÏ»º¶È¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦ÌðÌîÇî¾æ»á¤¬¡¢80ºÐ¤ÇÀÂµî¤µ¤ì¤ë¿ô¥«·îÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç½Ò¤Ù¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
º£Ç¯¡¢ÁÏ¶È54Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±¼Ò¤À¤¬¡ÊË¡¿Í²½¤Ï1977Ç¯¡Ë¡¢¸½ºß¤Ç¤âËè·î1000¼ï°Ê¾å¤â¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¹©É×¤òÀä¤¨¤º¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¾ï¤Ë¶¯Îõ¤Ê´íµ¡´¶¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢´ë¶ÈÌö¿Ê¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¢£È¾À¤µª¶á¤¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÊõÀÐÈ¢
º£²ó¡¢¡Ø1Æü1ÏÃ¡¢ÆÉ¤á¤Ð¿´¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë365¿Í¤Î¿Í´Ö³Ø¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤òÊÔ¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢1978Ç¯¤Î»¨»ï¡ÖÃ×ÃÎ¡×ÁÏ´©°ÊÍè¡¢Àï¸å¤ÎÉü¶½´ü¤ò»Ù¤¨¤¿µðÀ±¤«¤éÎáÏÂ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Þ¤Ç¡¢Ìµ¿ô¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¤½¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÌðÌî»á¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¡¢°µÅÝÅªÉÔÍø¤Ê¾õ¶·²¼¤«¤é°ì¶Ú¤Î¸÷¤ò¸«½Ð¤·¡¢°ì¶È¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È³Î¿®¤¹¤ë¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¼«¤é¤ÎÈ¯ÁÛ¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤ò¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¡¢¾®¤¬Âç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýºö¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëµÕ¶¤Ë¤â·è¤·¤Æ¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¤à¤·¤íÈôÌö¤ÎÎÈ¤È¤·¡¢Æñ¶É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÁ´Éô100±ß¤Ç¤¨¤¨¡ª¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿
ÌðÌî»á¤¬29ºÐ¤Î»þ¤Ë¹Åç¤Ç»Ï¤á¤¿»¨²ß°ÜÆ°ÈÎÇä¤¬¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥À¥¤¥½¡¼¡×¤â¤Þ¤¿¡¢¤È¤Æ¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢ÏªÅ¹¤ò³«¤¯Í½Äê¤ÇÁ°Æü¤Ë¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å·µ¤Í½Êó¤Ç½ªÆü±«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÅöÆü¤ÏµÙ¤à¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¸áÁ°10»þ¤Ë¤Ï¶õ¤¬À²¤ì¾å¤¬¤ê¡¢¤ªÃëº¢¶õ¤ÃÏ¤ËÃå¤¯¤È¡¢¥Á¥é¥·¤ò»ý¤ÄÂçÀª¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÅöÅ¹¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µÞ¤¤¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹ß¤í¤¹¤äÈÝ¤ä¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾¡¼ê¤ËÈ¢¤ò³«¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¤¤¯¤é¡©¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Åö»þ¤Ï300¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤òÂ·¤¨¡¢ÃÍÃÊ¤â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£ÉáÃÊ¤ÏÅÁÉ¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÃÍ»¥¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë²Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿Ëö¡¢¡Ö¤¢¤¢¤â¤¦¡¢Á´Éô100±ß¤Ç¤¨¤¨¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Ò¤È¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢100±ß¶Ñ°ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¶öÁ³¤Î»ºÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤ªµÒÍÍ¤Î¡ÈÌÜ¤Ä¤¡É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö
¤³¤¦¤·¤ÆÌðÌî»á¤Ï¡Ö100±ß¶Ñ°ì¡×¤È¤¤¤¦Æ»¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤ËÀ¸³è¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¾¦Çä¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë²×¤Þ¤ì¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ÖÃæ³Ø¤ò½Ð¤¿¤é½¢¿¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ß¹þ¤àÍ¤êÍÍ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï100±ß¶Ñ°ì¤ò»Ï¤á¤Æ³µ¤Í4Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º¢¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢Çã¤¦¤¿¤é¤¹¤°²õ¤ì¤¿¡£°ÂÊªÇã¤¤¤ÎÁ¬¼º¤¤¤ä¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÇÍ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö°ÂÊªÇã¤¤¤ÎÁ¬¼º¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¦Çä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤Ä¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¾ð¤±¤Ê¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÄËÎõ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»ä¤Î¾¦¶È´Ñ¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÙ¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤¿¤È¤¨100±ß¤Ç¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤òÇä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î°ì¿´¤Ç¾¦Çä¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¸¶²Á¤¬70±ß°Ê²¼¤ÎÉÊÊª¤·¤«»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ÂÊª¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍø±×¤òÅÙ³°»ë¤·¤Æ¸¶²Á¤ò°ú¤¾å¤²98±ß¤ä99±ß¤Î¾¦ÉÊ¤â¼è¤ê°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤³¤ì100±ß¤Ç¤¨¤¨¤Î¡©¡×¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤ÇÇä¤ì½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤Ê¤É¸Ü¤ß¤º¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¾¦Çä¤ò´Ó¤¯¡£ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¸ÜµÒÂè°ì¼çµÁ¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸å¡¹¤è¤¤·ë²Ì¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¹¬¤»¡¢·Ã¤Þ¤ì¤ëÉÔ¹¬¤»¡×
ÌðÌî»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Î20Âå¤Ï¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤ÇÉ¬»à¤Ë¤â¤¬¤Â³¤±¤¿10Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
±¿Ì¿¤Î½÷¿À¤òº¨¤ßÂ³¤±¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢27ºÐ¤Îº¢¤Ë»²Îó¤·¤¿¤¢¤ë·ëº§¼°¤ÇµþÅÔ¤Î¤ªË·¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹¥¤à¤È¹¥¤Þ¤¶¤ë¤È¤Ë¹´¤é¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ªÆó¿Í¤Ë¤ÏçåÆñ¿É¶ì¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤¬Á÷¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ÍÀ¸¤ËÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¡Ö²¿¤òÇÏ¼¯¸À¤¦¤ó¤À¡£²¶¤Î¿ÍÀ¸ÌµÂÌ¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¤Õ¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¿Í°ìÇÜçåÆñ¿É¶ì¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È±¿Ì¿¤Î½÷¿À¤Ë¸«¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿´¤ÎÌ¸¤¬À²¤ì»Ï¤á¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤¤¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¹¬¤»¡¢·Ã¤Þ¤ì¤ëÉÔ¹¬¤»¡×¤È¤¤¤¦ÌðÌî»á¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«¤é¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¼Â´¶¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤¤¿Ô¤¯¤·¡×¤«¤é²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«
Â³¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬·¤ÀìÌç¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£ÁÏ¶È¤«¤é¤Þ¤À´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¤Ê¤¤¡£»ñ¶â¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â¡¢¼è°úÀè¤«¤é¤Î¿®ÍÑ¤â¤Ê¤¤¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë°ìÈÌ¤Î±¿Æ°·¤¤Ï¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤¬Â¿¿ô¤Î¿¦¿Í¤òÍÊ¤·¡¢Á´¹ñ¤ËÂåÍýÅ¹¤òÌÖ¤ÎÌÜ¤Î¤è¤¦¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤«¤é»ö¶È³«Âó¤Î»å¸ý¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸«½Ð¤¹¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤¤¤Ê¤¤¿Ô¤¯¤·¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾¡¤Á¶Ú¤ò¸«½Ð¤¹¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Ã¯¤«¤é¤â¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¡×
¤³¤ì¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¾õ¶·²¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¹âµé¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤ò°ì¤«¤é°é¤Æ¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ÁÏ¶È¼Ô¤Îµ´ùà´îÈ¬Ïº»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ë°¦¹¥²È¤ò»ý¤Ä¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ©¤Á¾å¤²»þ¤Ë¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤º¡¢¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µ´ÄÍ»á¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¶È¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡2000Ç¯¡¢»á¤¬82ºÐ¤Îº¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¹Ö±é¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎÊýºö¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê·ø¤¤ÈÄ¤Ç¤â¡¢¿í(¤¤ê)¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¾®¤µ¤¯¤È¤âÉ¬¤º·ê¤Ï³«¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ËÆÃÄê¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¡¢¤½¤Î°ìÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¿í¥â¥ß¾¦Ë¡¡×¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡Ê1952Ç¯º¢¡Ë¡¢°ìÈÌ¤Î±¿Æ°·¤¤ÏÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤¬Â¿¿ô¤Î¿¦¿Í¤òÊú¤¨¡¢Á´¹ñ¤ËÂåÍýÅ¹¤òÌÖ¤ÎÌÜ¤Î¤è¤¦¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â»ä¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÎíºÙ´ë¶È¤Ï¤È¤Æ¤âÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±¿Æ°·¤¤Ç¤â¶¥µ»ÍÑ¤È¤Ê¤ë¤ÈÀìÌç¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»Ô¾ì¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤ÏµÕ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£»³Ü¥¤Ï¾®Î³¤Ç¤â¥Ô¥ê¥ê¤È¿É¤¤¡£¶¥µ»ÍÑ¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤é¡¢¡Ö¿í¥â¥ß¾¦Ë¡¡×¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ¾®´ë¶È¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Î¡Öº¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¡×
¤¿¤À¡¢¶¥µ»ÍÑ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Î¦¾å¶¥µ»¡¢Ìîµå¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥·¥å¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢µ´ÄÍ»á¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¡×¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±¤¸¶ìÏ«¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤È¤³¤È¤óÄÉµæ¤·¤Æ¤¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Û¤«¤Î¤â¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¡£
¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¤È¤¤¤¦¡Ö¿í¡×¤Ç»Ô¾ì¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¶ì¿´¤ÎËö¤Ë¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤¿»îºîÉÊ¤ò¡¢Åö»þÁ´¹ñ¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¿À¸Í¹â¹»½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¸á¸å3»þ¤Ë¤ÏÂÎ°é´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µå½¦¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢·¤¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊºÙ¹©¤¬Í×¤ë¤Î¤«¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¡£
È¾Ç¯¸å¤Ë¡¢³ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ°é´Û¤Î¾²¤Ç¤âµÞ¥¹¥È¥Ã¥×¡¢µÞ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤Ç¤¤ë¹ñ»º½é¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÀìÍÑ¥·¥å¡¼¥º¡Ö¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£¤É¤³¤ÎÌä²°¤âÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ä
¤·¤«¤·¤¤¤¯¤é²è´üÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉáµÚ¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÍÆ°×¤¯¤Ê¤¤¡£
ÌµÌ¾¤ÎÈá¤·¤µ¤«¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤ò¤É¤³¤ÎÌä²°¤âÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤ÏÄº¾åºîÀï¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¿À¸Í¹â¹»¤Î¾¾ËÜ¹¬Íº´ÆÆÄ¤Ë¾Ò²ð¾õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¶á¸©¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤òË¬Ìä¤·¤ÆPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¾Ò²ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤Ï»È¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÎÉ¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍÎÏ±¿Æ°¶ñÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄº¾å¤«¤é²¼¤ê¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¸ý¥³¥ß¤Ç°¦¹¥¼Ô¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¡¢5¡¢6Ç¯¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï50¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ãæ¾®´ë¶È¤ÏÂç¼ê¤ÈÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤Ç¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Å°Äì¤·¤¿º¹ÊÌ²½ºîÀï¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÌö¿Ê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÅÁÅý¤Î¡Ö¿í¥â¥ß¾¦Ë¡¡×
º£Ç¯¤ÎÀµ·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø3Ï¢ÇÆ¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤ÁÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì¤ÄÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌö¿Ê¤Ç¤¢¤ë¡£5Ç¯Á°¤Î2021Ç¯Âç²ñ¤Ç¥Ê¥¤¥¤ÎÃåÍÑÎ¨¤Ï¼Â¤Ë95.7¡ó¡Ê210¿ÍÃæ201¿Í¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï0¿Í¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ÍâÇ¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥§¥¢Î¨¤ò11.4¡ó¤Þ¤ÇµÞ²óÉü¤µ¤»¤ë¤È¡¢Ãå¼Â¤ËÃåÍÑ¼Ô¿ô¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¡¢2025Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥Ê¥¤¥¤Î23.3¡ó¤òµÕÅ¾¡£¥È¥Ã¥×¤Î¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ë¼¡¤°25.7¡ó¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¤½¤ÎÂçÌö¿Ê¤Î±¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖC¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÂ®¤¯Áö¤ë¤³¤È¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³ÆÉô½ð¤ÎÀº±Ô¤ò½¸¤á¤¿¼ÒÄ¹Ä¾³íÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ2019Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¡£µ´ÄÍ´îÈ¬Ïº»á¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤Þ¤ºÄº¾å¤«¤é¹¶¤á¤è¡×¤Ë¤¢¤ë¡¢¡ÖCHOJO¡ÊÄº¾å¡Ë¡×¤ÎC¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò´§¤·¤¿Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÅÀ½¸Ãæ¤Î¡Ö¿í¥â¥ß¾¦Ë¡¡×¡£Äº¾å¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¡ÖÄº¾åºîÀï¡×¡£¤³¤ì¤¾¾®¤¬Âç¤Ë¾¡¤Ä·Ð±Ä¤Î¶Ë°Õ¤È¸Æ¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Îµ´ÄÍ»á¤ÎÁÏ¶È¼Ôº²¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Ø¤È»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤âÌ®¡¹¤È¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
¾®¿¹ ½Ó»Ê¡Ê¤³¤â¤ê¡¦¤·¤å¤ó¤¸¡Ë
Ã×ÃÎ½ÐÈÇ¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸Éô
1979Ç¯¼¢²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø1Ç¯¤Î»þ¡¢Ê¸¾Ï¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ë¿»¨»ï¤ÎÉûÊÔ½¸Ä¹¤«¤é¡Ö·¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢°ìÇ°È¯µ¯¡£ºß³ØÃæ¤Ë¼¹É®¤·¤¿¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤È¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ÎÉ¾ÏÀµ»ö¤¬¡¢»¨»ï¡ÖÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£2004Ç¯Ã×ÃÎ½ÐÈÇ¼ÒÆþ¼Ò¡£·î´©¡ØÃ×ÃÎ¡Ù¤Ç10Ç¯´Ö¡¢´ë²è¡¦¼èºà¡¦¼¹É®¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2014Ç¯¤è¤ê½ñÀÒÊÔ½¸Éô¤Ø¡£2020Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡Ø1Æü1ÏÃ¡¢ÆÉ¤á¤Ð¿´¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë365¿Í¤Î»Å»ö¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊÆ£Èø½¨¾¼¡¦´Æ½¤¡Ë¤¬31ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£¡ÖÆÉ¼Ô¤¬Áª¤Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê2022¡×¤ÇÁí¹ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£
----------
¡ÊÃ×ÃÎ½ÐÈÇ¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸Éô ¾®¿¹ ½Ó»Ê¡Ë