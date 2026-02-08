【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

マックスファクトリーとグッドスマイルアーツ上海は、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、フィギュア「勝利の女神：NIKKE」関連アイテムを展示している。

今回イベント会場の合同企業ブース「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」にて、マックスファクトリーによる「DORO」と「DORO ソフビちょきんばこ：シフティー」が登場。

グッドスマイルアーツ上海は「ねんどろいど アリス」と「ねんどろいど 紅蓮」のデコマス、「ねんどろいど ノワール」と「ねんどろいど ブラン」の原型を展示している。

そのほかグッドスマイルアーツ上海の「ヘルム アフターシャワー」、「D：キラーワイフ シークレットパーティークリーナー」、マックスファクトリーの「ルピー - ウィンターショッパー」も展示されている。

(C)SHIFT UP CORP.

