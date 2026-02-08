「笑えないし、許せない！」と彼女を激怒させる冗談９パターン
ちょっとした冗談は人を楽しませますが、時に傷つけ、怒らせてしまうこともあるようです。彼女にそんなことをしてしまったら大変！ そこで今回は、スゴレン女性読者へのアンケートを参考に「『笑えないし、許せない！』と彼女を激怒させる冗談」をご紹介します。
【１】「お前の友達と付き合いたい」と友達を恋愛対象扱いする。
「私の友達を異性扱いするなんてどうかしてる」（２０代女性）と怒る女性多数。たとえ冗談でも、言ってはいけないことといってよさそうです。男性のヘラヘラした態度に腹が立つのと同時に、嫉妬の心も芽生えさせてしまうので要注意です。
【２】「もうおばさんだね」と年上の彼女に年齢の話をする。
「年齢はどうしようもないんだから、冗談でも言わないでほしい」（３０代女性）と落ち込む女性が多いよう。「おばさん」「子ども」など、年齢的にどうしようもないことに関して軽口を叩くと、デリカシーを疑われる可能性があります。年齢ネタは慎んだほうがいいでしょう。
【３】「ここは○○ちゃんがおごってよ」と、ダメな男ぶる。
「人前で言われると恥ずかしいし、どこまで本気かわからないから対処に困る」（２０代女性）と、困惑する女性多数。甘えるつもりで言っているなら、逆効果です。自分の株を下げるだけなので、言わないほうがよいでしょう。
【４】「お前の地元、田舎だね」と自分が都会出身であることを鼻にかける。
「地元をバカにされると、親や友達のこともバカにされたような気がする」（２０代女性）というように、誰しも故郷には思い入れがあるもの。それを軽率にからかうと、相手に思った以上のダメージを与えることになるので気をつけましょう。
【５】「整形すれば？」とコンプレックスを指摘する。
「彼氏なら『気にしないほうがいいよ』って言うべきじゃない？」（２０代女性）という怒りの声が集まりました。コンプレックスに悩む彼女に対して、冗談でも「整形」という言葉を出すのは論外。彼女の悩みが深刻になってしまう恐れもあるので気をつけましょう。
【６】「オレより胸ないんじゃない？」と貧乳をバカにする。
「男の人から胸の大きさについて言われたくない」（２０代女性）というご意見多数。胸が小さいことはもちろん、大きいことについてもからかうと、「人として」モラルを疑われてしまいそうです。彼女であっても胸のことを冗談にするのはやめましょう。
【７】「別れちゃおっか」と別れをチラつかせる。
「ことあるごとに別れようとか言われると、好かれている自信がなくなる」（２０代女性）など、刷り込みのような効果のある、怖い発言だといえそうです。簡単に別れようなどと口にできる男性のことは信用しづらいもの。信頼されたければ、言わないほうがよいでしょう。
【８】「女子プロレスラーに向いてるんじゃない？」とデブ扱いする。
「女の子に言っていい冗談じゃないと思う」（２０代女性）と、非難轟々。単に「太った」と言われるより、バカにされたように感じるようです。「相撲取り」「柔道家」なども同じような意味になるので気をつけましょう。
【９】「浮気くらい大目に見てよ」とモテる男ぶる。
「浮気は悪いことなのに、冗談でも言わないでほしい」（２０代女性）と、女性からは大不評。笑えないどころか不快に感じる人も多いようです。浮気を軽んじるような態度に腹が立つのだと考えられます。評価は下がる一方なので、絶対に言わないほうがいい冗談だといえるでしょう。
ほかにも「こんな冗談に彼女が怒った」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
