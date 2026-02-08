展示総数1,000点以上！ フィギュアイベント「グッドスマイルフェス2026」東京会場が6月6日、7日に開催決定大阪会場も8月22日、23日に開催
グッドスマイルカンパニーは、最新フィギュアの展示イベント「スマイルフェス」を「グッドスマイルフェス」と新たに名称変更して、を東京と大阪の2会場で開催する。東京会場は6月6日、7日の2日間、大阪会場は8月22日、23日の2日間となっている。
「グッドスマイルフェス 2026」は「スマイルフェス」の取り組みを引き継ぎつつ、よりブランド価値や世界観を体感できるイベントとして内容をアップデート。会場では、最新フィギュアやプラモデルなど、1,000点を超えるアイテムが展示され、これまで以上に来場者が楽しめるフィギュアの祭典を目指しますイベントとなっている。
2月8日より「グッドスマイルフェス」のティザーサイトが公開され、は展示予定のフィギュアの元イラストをはじめとした関連情報を順次公開を予定してる。また、昨年開催された「スマイルフェス 2025 東京」のダイジェストムービーも掲載される。
さらに、グッドスマイルフェスを体験できる有料アーリーチケットの販売も決定。チケットの販売は2026年4月頃を予定している。その他公式Xアカウントにて“有料アーリーチケット”が当たるフォロー＆リポストキャンペーンも開催される。
「グッドスマイルフェス」開催情報
グッドスマイルフェス 2026 東京
開催日時： 6月6日10時～21時
6月7日10時～18時
会場 ：ベルサール秋葉原
入場料 ：無料
グッドスマイルフェス 2026 大阪
開催日時： 8月22日 開催時間は後日公開
8月23日 (日) 開催時間は後日公開
会場 ：梅田クリスタルホール
入場料 ：無料
会場・開催日時は、予告なく変更となる可能性がございます。
※東京会場では、グッドスマイルフェスを1日早く楽しめる有料アーリー入場チケットの販売を行います。
※画像は2025年の『スマイルフェス』開催時のものです。
※画像は2025年の『スマイルフェス』開催時のものです。
※画像は2025年の『スマイルフェス』開催時のものです。
※画像は2025年の『スマイルフェス』開催時のものです。
※画像は2025年の『スマイルフェス』開催時のものです。
※画像は2025年の『スマイルフェス』開催時のものです。
※画像は2025年の『スマイルフェス』開催時のものです。
※画像は2025年の『スマイルフェス』開催時のものです。
ティザーサイト公開
□「グッドスマイルフェス」ティザーサイトはこちら
有料アーリーチケット詳細
使用可能日時：6月5日19時～21時
使用可能イベント：グッドスマイルフェス 2026 東京
価格：500円（税込）
購入方法：後日アナウンスいたします。
ご注意事項：19時と20時のいずれかの時間を指定しての入場となります。
※会場・開催日時は、予告なく変更となる可能性がございます。
“有料アーリーチケット”が当たるフォロー＆リポストキャンペーン
開催期間：2⽉8⽇～2⽉21⽇23時59分
□「キャンペーン詳細はこちら
(C) GOOD SMILE COMPANY