【なだれ注意報】北海道・札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市に発表（雪崩注意報） 8日10:14時点
気象台は、午前10時14分に、なだれ注意報を札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市に発表しました。
後志地方では、風雪や高波に注意してください。石狩、後志地方では、大雪やなだれ、着氷に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■札幌市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■小樽市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■江別市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■恵庭市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■北広島市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■島牧村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■寿都町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■黒松内町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■蘭越町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■ニセコ町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■真狩村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■留寿都村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■喜茂別町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■京極町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■倶知安町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■共和町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■岩内町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■泊村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■神恵内村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■積丹町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■古平町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■仁木町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■余市町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■赤井川村
□なだれ注意報
9日にかけて注意