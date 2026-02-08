TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前10時14分に、なだれ注意報を札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市に発表しました。

後志地方では、風雪や高波に注意してください。石狩、後志地方では、大雪やなだれ、着氷に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■札幌市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■小樽市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■江別市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■千歳市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■恵庭市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■北広島市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■島牧村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■寿都町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■黒松内町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■蘭越町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■ニセコ町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■真狩村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■留寿都村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■喜茂別町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■京極町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■倶知安町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■共和町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■岩内町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■泊村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■神恵内村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■積丹町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■古平町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■仁木町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■余市町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■赤井川村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意