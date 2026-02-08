ululisプレミアム誕生♡次世代MIZU美容で叶える最高峰うるツヤ髪

美容水※2発想のMIZUシャンプーとして支持を集めるululisから、史上最高※1の処方を誇る新シリーズ「ululis Premium（ウルリスプレミアム）」が誕生します。年齢とともに変化する乾燥、パサつき、うねり、ツヤ不足といった大人の髪悩みに着目し、次世代美容成分を厳選配合。日々のケアで、芯からうるおう美しい髪を目指せる注目のプレミアムラインです♡

次世代MIZU美容液で徹底補修

ululis Premiumは、トステア®︎＊1やPDRN＊2など10種の次世代MIZU美容液※1※2を配合。傷んだ髪の細胞※6を美容液成分※2で満たし、毛髪内部まで浸透※3してダメージを多角的に補修します。

さらにブラックセラム水＊3が乾燥や摩擦などのダメージ要因※7から髪を守り、強くしなやかな髪へ導きます。

ululis最高峰※1の高濃度処方

ululisシリーズ内で最高濃度※4となるコラーゲン水＊4とケラチン水＊5を配合。次世代MIZU美容液※1※2とブラックセラム水＊3を髪内部に閉じ込め、超うるうる髪※1を実現します。

95%以上が補水＋補修成分※8で構成され、トリュフエキス＊6やエクソソーム＊7など、美容医療やサロン領域で注目される成分も採用しています。

香りとデザインもプレミアム

ウルリスプレミアムウォーターコンクブラックセラム

＜ラインナップ＞

・シャンプー

価格:1,650円（税込）

容量:340mL

・ヘアトリートメント

価格:1,650円（税込）

容量:335g

・ヘアオイル

価格:1,650円（税込）

容量:100mL

世界初※5の二重構造ボトルを採用し、シックなブラックデザインに仕上げました。バスルームに映える高級感と、華やかなブラックフルールの香りが毎日のヘアケアタイムを特別なひとときに演出します♪

使うたびに気分が高まる、五感で楽しめるプレミアムシリーズです。

※1 当社既存品内（ululisシリーズ内） ※2 美容液成分のこと ※3 毛髪内部まで ※4 当社既存品比（ululisシリーズ比） ※6 毛髪のタンパクのこと ※7 乾燥・摩擦ダメージ等のこと ※8 基剤を除く、水を含む

＊1 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（補修） ＊2 DNAーNa（保湿） ＊3 加水分解ダイズエキス（補修）、アスペルギルス／コメ発酵液、加水分解コンキオリンタンパク（全て保湿） ＊4 水溶性コラーゲン（保湿） ＊5 シャンプー・ヘアオイル:加水分解ケラチン（羊毛）、ヘアトリートメント:加水分解ケラチン（全て補修） ＊6 トリュフエキス（保湿） ＊7 ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム（保湿） ＊8 乳酸桿菌／（ハチミツ／コメ）発酵液（保湿） ＊9 クオタニウムー33（補修） ＊10 オリゴペプチドー24（保湿） ＊11 ナイアシンアミド（保湿） ＊12 グルタチオン（保湿）

大人の髪に本質的なうるおいを

ライフステージとともに変わる髪悩みに寄り添い、本質的な補水と補修を追求したululisプレミアム。毎日のシャンプー時間を、未来の美髪を育てる贅沢ケアへと変えてくれます。

全国のドラッグストアやバラエティショップで順次発売予定なので、ワンランク上のうるツヤ髪を目指したい方はぜひチェックしてみてください♡