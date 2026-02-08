TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前10時14分に、なだれ注意報を松江市、雲南市、邑南町に発表しました。

【なだれ注意報】島根県・松江市、雲南市、邑南町に発表（雪崩注意報） 8日10:14時点

隠岐では8日昼過ぎまで、東部、西部では8日夕方まで、大雪に警戒してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■浜田市
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■出雲市
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

■大田市
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm

■安来市
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■江津市
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm

■雲南市
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■奥出雲町
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■飯南町
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■川本町
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm

■美郷町
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm

■邑南町
□大雪警報
　積雪　8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■海士町
□大雪警報
　積雪　8日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　25cm

■西ノ島町
□大雪警報
　積雪　8日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　25cm

■知夫村
□大雪警報
　積雪　8日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　25cm

■隠岐の島町
□大雪警報
　積雪　8日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　25cm