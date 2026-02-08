【なだれ注意報】島根県・松江市、雲南市、邑南町に発表（雪崩注意報） 8日10:14時点
気象台は、午前10時14分に、なだれ注意報を松江市、雲南市、邑南町に発表しました。
隠岐では8日昼過ぎまで、東部、西部では8日夕方まで、大雪に警戒してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■浜田市
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
9日にかけて注意
■出雲市
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
■大田市
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
■安来市
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■江津市
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
■雲南市
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■奥出雲町
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■飯南町
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■川本町
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
■美郷町
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
■邑南町
□大雪警報
積雪 8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■海士町
□大雪警報
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 25cm
■西ノ島町
□大雪警報
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 25cm
■知夫村
□大雪警報
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 25cm
■隠岐の島町
□大雪警報
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 25cm