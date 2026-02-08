TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前10時10分に、波浪警報を舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町に発表しました。

京都府では、8日夜のはじめ頃まで大雪に、8日夕方から8日夜遅くまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■京都市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　15cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■福知山市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■舞鶴市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□波浪警報【発表】
　8日夕方から8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■綾部市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■宇治市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■宮津市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm

□波浪警報【発表】
　8日夕方から8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■亀岡市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　15cm

■城陽市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■向日市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■長岡京市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■八幡市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■京田辺市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■京丹後市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm

□波浪警報【発表】
　8日夕方から8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■南丹市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■木津川市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■大山崎町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■久御山町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■井手町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■宇治田原町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■笠置町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■和束町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■精華町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■南山城村
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■京丹波町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■伊根町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm

□波浪警報【発表】
　8日夕方から8日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■与謝野町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意