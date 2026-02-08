【波浪警報】京都府・舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町に発表 8日10:10時点
気象台は、午前10時10分に、波浪警報を舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町に発表しました。
京都府では、8日夜のはじめ頃まで大雪に、8日夕方から8日夜遅くまで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■京都市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 15cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■福知山市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
9日にかけて注意
■舞鶴市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□波浪警報【発表】
8日夕方から8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■綾部市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■宇治市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■宮津市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm
□波浪警報【発表】
8日夕方から8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■亀岡市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 15cm
■城陽市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■向日市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■長岡京市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■八幡市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■京田辺市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■京丹後市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm
□波浪警報【発表】
8日夕方から8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■南丹市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■木津川市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■大山崎町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■久御山町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■井手町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■宇治田原町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■笠置町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■和束町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■精華町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■南山城村
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■京丹波町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■伊根町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm
□波浪警報【発表】
8日夕方から8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■与謝野町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意