じゃあお前がやれよ！…老人ホームに響き渡る怒号。年金月13万円・要介護3「他人の世話にはなりたくない」85歳母を介護し続けた長女がブチ切れた「兄のひと言」

誰にとっても無関係ではない「親の介護」。しかし、いざ現実になると「誰が主に面倒を見るのか」「介護費用をどう分担するのか」「実家をどうするのか」といった問題が一気に表面化します。兄弟姉妹の間で、負担の偏りへの不満が募ったり、金銭感覚や介護方針の違いが衝突を招いたりすることも珍しくありません。場合によっては、「介護をしなかった側」と「担った側」の溝が深まり、相続をきっかけに決定的な対立へ発展するケースも。本記事では、介護をめぐって起こりがちな家族とお金のトラブルを見ていきます。

「近くに住んでるから」母の介護を一任された長女

「母さんがかわいそうだ」

良子さん（55歳・仮名）は、今でもその言葉を許せません。母の暮らす施設で兄が放った言葉が、長年積み重ねてきた我慢を吹き飛ばしたのです。

良子さんは結婚後も実家から車で20分ほどの距離に住み、すでに子育ては一段落。パートで働きながら、夫と二人で生活していました。

一人暮らしをしている母の収入は月13万円の年金。貯蓄は2,000万円ほど、あとは古い持ち家がありました。兄は遠方で家庭を持っており、「近くに住んでいる」という理由で、母の見守り役は良子さんに固定されていました。

買い物の手伝いや通院の付き添い程度であれば問題はありませんでした。ところが、母が自宅で転倒し、大腿骨を骨折したことで事態は一変。手術と入院を経て退院したものの、歩行は不安定。要介護2の認定が下りました。

洗濯、食事、服薬管理。良子さんはパートを減らし、平日も実家に通う生活に。介護サービスは使えるのに、母は「他人に世話されるのは嫌」と拒否。良子さんの負担は増える一方でした。

何もしない兄が発した言葉に激昂

在宅介護は4年続きました。母は85歳になり、要介護3に。夜間の見守りも必要になり、良子さんは慢性的な睡眠不足と疲労に悩まされるようになりました。母を説得してでも、施設で面倒見てもらわなければ、共倒れになる。苦渋の判断でした。

母が無事、施設（特養）に入って1ヵ月後。兄が母を訪ねたいというので良子さんが同席。「ここはあんまり好きじゃない」「家に帰りたい」と不満を漏らす母に、兄が発した言葉は、まさかのものでした。

「母さんがかわいそうだ。施設に入れなくても、家で面倒見られなかったのか？ お前、自分が楽したかっただけじゃないか」

瞬間的に、猛烈な怒りが湧きました。何もしないくせに偽善を言うなと、気が付けば荒々しい言葉で良子さんは叫んでいました。

「じゃあお前がやれよ！」

遺産を巡る争い勃発…介護で壊れゆく兄妹の関係

その場は凍りつき、兄は静かにその場を立ち去りました。ところが、これだけで話は終わらなかったのです。

以前、母は「いつもありがとう。この家も残ったお金も、全部良子にあげる」と言っていました。兄も「それでいいから、母さんを頼むよ」と言っていたのです。

もちろん母の遺産だけが目的で介護をしてきたわけではありません。けれど、パートを減らした分収入も減り、母の生活費や入院時の雑費など、夫に相談した上で自身の家計から出したお金も少なくありませんでした。

「母の貯金を勝手には使えないし、立て替えていたんです。兄は、どれだけ私の負担を理解しているのか」

ところが、“凍り付いた施設”での一件の後、「老人ホームに入れたのだから、お前が全額遺産を受け取る権利はない」――兄はそう電話で告げてきたのです。

良子さんは気づきました。遺産について、書面に残すことをしていなかったのです。遺産は原則、法定相続人で均等に分けるのが基本。良子さんが介護で寄与分があったと主張するには、兄妹の同意が必要です。不服があれば、家庭裁判所に申し立てるか、弁護士を立てて争うことになります。

母とどう話すべきか？ 場合によっては、兄との関係は取り返しにつかないほど壊れてしまうかもしれない。良子さんは、重い溜息をつくしかありませんでした。

介護を自分事に…「何もない今」だからこそやっておくべきこと

生命保険文化センターの資料によれば、年代別人口に占める要支援・要介護認定者の割合は年齢が高くなるほど多くなり、85歳以上では60.1％に。介護は決して他人事ではないことがわかります。

そして多くの場合、「近い」「動きやすい」という理由だけで、特定の家族に負担が集中します。その状態で感謝もなく、遺産の話まで出てくれば、関係が壊れるのは時間の問題です。

誰がどこまで何を担うのか。お金はどうするのか。 限界が来たらどうするのか。介護は、突然始まり、簡単には終わりません。「何も起きていない今」だからこそ家族間で話し合っておく必要があるのです。