ブラックアクセントで精悍さを強化

2025年12月12日、N-BOX カスタムの特別仕様車「BLACK STYLE」が発売されました。

「N-BOX カスタム」は「N-BOX」の上位モデルとして高い評価を受けている一台ですが、ブラックをアクセントにしたBLACK STYLEの登場により、さらに注目を集めています。

N-BOX カスタムは、N-BOXに専用エアロパーツや装備を追加し、スポーティかつスタイリッシュなエクステリアに仕上げたモデルです。

インテリアもブラック基調の上質なデザインとなっており、装備が充実している点も特徴です。

今回登場したBLACK STYLEは、N-BOX カスタムにブラックをアクセントとした内外装パーツを追加し、さらに洗練された印象に仕上げた特別仕様車となっています。

エクステリアでは、フォグライトガーニッシュ、カスタムデザインフロントグリル、リアライセンスガーニッシュ、アルミホイールが、ベルリナブラック塗装の専用パーツに変更されています。

また、アウタードアハンドル、ドアミラー、「N-BOX／CUSTOM」のエンブレムにはクリスタルブラック・パール塗装が施され、エクステリア全体が標準モデルよりも引き締まった印象となっています。

足元のアルミホイールは、ベルリナブラック塗装＋ブラックホイールナットの専用仕様となり、ボディカラーがプラチナホワイト・パールやメテオロイドグレー・メタリックの場合は力強いアクセントに、クリスタルブラック・パールの場合は全体の統一感を高める仕上がりとなります。

インテリアでは、ドアオーナメントパネルにピアノブラック塗装を施し、高級感を向上。さらに、ブラックステッチ入りの本革巻ステアリングホイールを採用し、運転席まわりの質感も高められています。

また、運転席・助手席の両方にコンビニフック付きシートバックテーブルを装備し、リア右側にはパワースライドドアを採用するなど、利便性も向上しています。

N-BOX CUSTOM ターボでは、これらの装備に加えて「プライムスムースドアライニングアームレスト」を採用。

さらに、アルミホイールはベルリナブラック塗装＋ブラックホイールナットの15インチ仕様となります。

価格（消費税込み）は、N-BOX CUSTOM BLACK STYLEが206万3600円から219万6700円、N-BOX CUSTOM ターボ BLACK STYLEが219万7800円から233万900円で、標準モデルからおよそ15万円前後の上乗せとなっています。

より洗練されたエクステリアとインテリアを求める人にとって、BLACK STYLEは魅力的な特別仕様車と言えるでしょう。