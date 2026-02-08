中国地方はどうなる？

気象庁によりますと、山陰では８日夜のはじめ頃にかけて雪が強く降る見込みです。山陽では８日夜のはじめ頃にかけて積雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要です。

【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 雪雨シミュレーション

中国地方の上空約５０００メートルに、平年より１５度程度低い氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込み、８日は強い冬型の気圧配置が続く見込みです。



［雪の実況］

８日０７時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）

〇鳥取県

大山町大山 ２１８センチ 鳥取市吉方 ３９センチ

〇島根県

隠岐の島町西郷 ４２センチ 飯南町赤名 ３８センチ

〇岡山県

真庭市上長田 ９９センチ 新見市千屋 １８センチ

〇広島県

北広島町八幡 ５１センチ 庄原市高野 ４９センチ

四国地方はどうなる？

気象庁によりますと、四国地方では、９日明け方にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。



四国地方の上空約１５００メートルには氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込んでおり、冬型の気圧配置が強まっています。９日午前中にかけて、冬型の気圧配置が続くでしょう。



［雪の実況］

８日５時現在の積雪の深さ（速報値）

〇愛媛県 久万高原町久万 ２センチ

〇徳島県 三好市西祖谷 １センチ

▶８日（日）～１１日（祝・水）中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像

８日（日）

気象庁によりますと、中国地方では、



８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

山陽 山地 ６０センチ

山陽 平地 ３０センチ

山陰 山地 ６０センチ

山陰 平地 ４０センチ

気象庁によりますと、四国地方では



８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 ５センチ

山地 １５センチ



が予想されています。

８日（日）午後

９日（月）

９日（月）午後

１０日（火）

１０日（火）午後

１１日（水）

１１日（水）午後

※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。