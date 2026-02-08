＜中学生160cm台＞1年間で身長が伸びていない男の子。高額なサプリが欲しいらしくて…買うべき？
子どもの発育や発達は常に親を心配させるものです。とくに大人になると変えられない身長については、敏感になるママも少なくないのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「男の子のママ お子さんの身長気にしますか？」という質問が寄せられていました。
『中学3年で165cm。本人がすごく気にしています。中学3年になってから全く伸びていません。かなり高額な身長サプリメントを「買って」と懇願されました。効果があるのか不確かなものにお金をかけるか悩みます。みなさんならどうしますか？』
高校生活で伸びる可能性はあるよ！
『旦那さんやあなたの身長がどのくらいなのかにもよる。両親とも170cm超えてるのならまだ伸びる可能性はあると思う』
『178センチの夫は中学3年生まで165セcmなかったそうです。高校の3年間でニョキニョキ伸びたらしい』
『うちはそこから伸びて高2で186cm。成長痛がかなりひどい。男子は18歳くらいまで大きくなるそう』
『うちもう成人だけど兄が165cm、弟が175cm。同じもの食べて生活してたのにこれだから結局遺伝なんじゃないかな。兄のほうが運動よくしてたけどね』
子どもの身長がどのくらい伸びるのかというのは、遺伝的要素や運動や食事などの生活習慣など、さまざまな要因があると言われています。また身長がグンと伸びる時期には個人差があり、中学生で一気に伸びる子どももいれば高校生になってもまだまだ伸びる子どもも。投稿者さんの息子さんは165cmということですがまだ中学校3年生なので、高校進学以降に伸びる可能性は大いにありますよね。ママたちのお子さんや旦那さんも高校生以降に急劇に身長が伸びた人もいるので、希望は捨てなくていいのではないでしょうか。
また投稿者さんと旦那さんの身長によっても最終的な息子さんの身長は変わってくるかもしれません。もし両親ともに身長が高めなのであれば、ここから息子さんの身長が伸びる可能性はありますし、逆に両親ともに低身長であれば望みは薄いかもしれません。「遺伝もあるから諦めも肝心かも」といったコメントも寄せられていました。
高額なサプリは気休め。常用はやめておくべきでは？
『サプリメントとかそういう物に搾取される人間が出来上がりそうだね。まあ毒にも薬にもならないと思うけどお金があるなら気休めにって感じだよね』
『それだったら栄養、睡眠、運動を徹底的に調べて実践することを話し合ったほうがいい』
高額なサプリメントで身長を伸ばしたいと考えている投稿者さんの息子さん。しかし高額な値段でサプリを買っても効果が出なければ投稿者さんも息子さんもガッカリするでしょうし、そうしたサプリのなかには怪しい商品が紛れている可能性も少なくありませんよね。「子どもの身長を伸ばしたいという親の足元を見てる商品も多いよ」といったコメントも。ただ息子さんが飲みたいと言っているのなら、確かな効果を求めるのではなく気休め程度と捉えられるのであれば、購入するのも選択肢のひとつでしょう。そのうえで食事や運動、睡眠などの生活習慣を見直すことができるかもしれません。
あとから「あのときにお母さんがサプリを買ってくれなかったから身長が伸びなかった」と恨み節を言われては、親子の信頼関係にも影響が出るかもしれません。「身長を伸ばすためにやるだけやった」という経験を経れば、結果的に身長がこれ以上伸びなくても後悔もなく、前向きに人生を生きて行けるのではないでしょうか。
今の身長でも魅力的だと息子さんに伝えることが大事では？
『160cm台の男も割とゴロゴロいるけどな』
『中学3年生で165cmならそこまで小さいわけではないけど』
『なんで親のあなたまでこんなに思いつめてるの？ 前向きになれることを言ってあげては？ アイドルでも小さい人いっぱいいるよ。私は逆に女なのに168cmで、私の時代は女の子＝小さいほうが可愛いって感じだったけど、そんなに気にしていなかった。同じく背の高い母が堂々としていたからだと思う』
ママたちが気になっていたのは息子さん本人ではなく、投稿者さん自身が息子さんの身長について悩んでいる点でした。投稿者さんのなかでも無意識のうちに「男性は身長が高いほうがいい」という考えが染みついているのではないでしょうか。投稿者さんのそうした考えが透けて見えるから、息子さんも「今の身長ではダメだからもっと身長を伸ばさないといけない」という焦りや不安から、高額なサプリを求めている可能性は十分にありますよね。たしかに身長が高いほうがスラっとして見栄えがいいかもしれませんが、それはその人の人間性や魅力を決定づけるものでは決してないでしょう。学力や性格など身長以外の面を伸ばしてあげること、息子さんの身長のままでも格好いいことなどを母親である投稿者さんが伝えてあげれば、息子さんの考えも変わるのではないでしょうか。息子さんはまだ中学3年生。これからまだ伸びる可能性もありますし、例え165cmで身長が止まったとしても悲観するのは身長にこだわりすぎという印象も受けます。もちろん息子さんが身長を伸ばしたいと望むのであれば尽力してあげることも大事ですが、身長だけがすべてではないと投稿者さんがしっかりと伝えてあげることも必要なのではないでしょうか。
文・AKI 編集・みやび