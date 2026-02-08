◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール3日目（7日、宮崎）

巨人の山口寿一オーナーが1軍キャンプを訪問。選手を前に訓示を行いました。

阿部慎之助監督が“レギュラーは白紙。みんな横一線”と述べたことを踏まえ、「このように、全員に大きなチャンスがある年というのはめったにないと思うんですよね。なので、それぞれが『強いジャイアンツを俺がつくるんだ』という意気込みを持って、日々精進して、日々前進して、リーグ優勝、日本一を目指していただきたいと思います」と口にした山口オーナー。「敵に食らいついていく、しぶといチームに仕上げてほしいんですよね。試合は常に紙一重ですからね。紙一重を制していけば、必ず目標に近づいていくと思うので、ぜひ頑張ってください」と続けました。

それに対し、キャプテンの岸田行倫選手は「今年のチームスローガンは『前進』です。今シーズンもいい時や悪い時あると思いますが、チーム一丸となり、前進し続けます。今年こそはリーグ優勝、日本一を果たし、秋にもお伝えしたんですが、最後に山口オーナーを胴上げし、喜びをみんなで分かち合いと思います」と意気込みました。