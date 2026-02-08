『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』最終話 カルマ演じるクオンがサプライズ登場「お兄ちゃん復活！」
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）最終話「我ら、ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー！」が8日に放送。スーパー戦隊シリーズ50年の歴史に一区切りを迎えた。
【動画】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャストがファンに感謝のメッセージ
まさかの形で指輪争奪戦のナンバーワンになった吠（冬野心央）の前に、ファイヤキャンドル（三本木大輔）が再び現れた。その目的はもちろん、因縁の戦いに決着をつけること。ケモノのように激しく戦うなかで、吠はゴジュウジャーの面々と過ごした日々を思い返す。
陸王（鈴木秀脩）、竜儀（神田聖司）、禽次郎（松本仁）、角乃（志田こはく）、真白（木村魁希）は、はぐれ者として生きてきた自分にとってどんな存在だったのか？戦いの先に自分が望むものとは？その答えにたどり着いた吠は、ついにテガソード（声：梶裕貴）へ自分の願いを告げた。
最終話では、剣になっていたクオン（カルマ）が一時的に人の姿に。「お兄ちゃん復活！」と宣言し、Xでは「お兄ちゃん」がトレンド入りしていた。
