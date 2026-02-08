漫才コンビ「かつみさゆり」のさゆり（56）が8日までに自身のインスタグラムを更新。円形脱毛症が7センチとなったことを明かした。

1月の投稿で「最近よく帽子かぶってるのは 頭頂部 絶賛！円形脱毛症だから〜の巻」と明かしていたさゆり。

この日は「オリンピックも始まって 明日は選挙ですね〜 さゆり達は期日前投票に行きましたぁ〜この貴重な一票 当たり前の権利と思っちゃってるけど 女性がこの権利を獲得するまでにも たっくさんの先人の皆様が頑張って下さったんですもんね 有難い幸せな時代だなって思うぼよの巻〜」と記した。

続けて「今回もウィッグです〜 絶賛頭頂部おハゲ様 7センチに到達〜 ちょっとカッパちゃ〜ん 今日はメイク室で徳井君に さゆガッパ見てもらうの巻〜」とピンクのウサギの耳がついた衣装姿をアップし、明るく振り返った。

「でも お陰で色んな髪型挑戦出来て楽しくなってきましたぁ〜」ともつづり、「それと脱毛症って色んな病気が原因の時もあるみたいなので もしなられたら 必ず血液検査は受けるようにして下さいませ〜」とアドバイスも。「治療の事とか経過もまたご報告しますね〜」と締めくくった。

さゆりの投稿に、フォロワーからは「なんて可愛すぎる」「さゆりさんのポジティブ精神素晴らしい」「素敵過ぎ」といった反響が寄せられている。