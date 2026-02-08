スポニチ

写真拡大

　漫才コンビ「かつみさゆり」のさゆり（56）が8日までに自身のインスタグラムを更新。円形脱毛症が7センチとなったことを明かした。

　1月の投稿で「最近よく帽子かぶってるのは　頭頂部　絶賛！円形脱毛症だから〜の巻」と明かしていたさゆり。

　この日は「オリンピックも始まって　明日は選挙ですね〜　さゆり達は期日前投票に行きましたぁ〜この貴重な一票　当たり前の権利と思っちゃってるけど　女性がこの権利を獲得するまでにも　たっくさんの先人の皆様が頑張って下さったんですもんね　有難い幸せな時代だなって思うぼよの巻〜」と記した。

　続けて「今回もウィッグです〜　絶賛頭頂部おハゲ様　7センチに到達〜　ちょっとカッパちゃ〜ん　今日はメイク室で徳井君に　さゆガッパ見てもらうの巻〜」とピンクのウサギの耳がついた衣装姿をアップし、明るく振り返った。

　「でも　お陰で色んな髪型挑戦出来て楽しくなってきましたぁ〜」ともつづり、「それと脱毛症って色んな病気が原因の時もあるみたいなので　もしなられたら　必ず血液検査は受けるようにして下さいませ〜」とアドバイスも。「治療の事とか経過もまたご報告しますね〜」と締めくくった。

　さゆりの投稿に、フォロワーからは「なんて可愛すぎる」「さゆりさんのポジティブ精神素晴らしい」「素敵過ぎ」といった反響が寄せられている。