ロバート馬場、寒い時期にぴったり！あったかくてふわとろ倍増“鶏団子スープ”レシピ 反響続々「安い、簡単、あったまる」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が8日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。「米粉でふわとろ倍増【鶏団子スープ】罪悪感ゼロ！フライパン1つ！一生を共にしたい極旨レシピ」と題した動画をアップした。
【動画】寒い時期にぴったり！あったかくてふわとろ倍増“鶏団子スープ”
概要欄では「「鶏団子のふわとろスープ」、ご視聴ありがとうございました。米粉を使うことで、フワっと！とろっと！美味しく出来上がりますので、ぜひお試し下さい〜」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「雪が降りそうなので、早速作ります」「安い、簡単、あったまる」「初耳でびっくりしました」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】寒い時期にぴったり！あったかくてふわとろ倍増“鶏団子スープ”
概要欄では「「鶏団子のふわとろスープ」、ご視聴ありがとうございました。米粉を使うことで、フワっと！とろっと！美味しく出来上がりますので、ぜひお試し下さい〜」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「雪が降りそうなので、早速作ります」「安い、簡単、あったまる」「初耳でびっくりしました」などといった感想が相次いで寄せられている。