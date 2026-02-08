◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界フェザー級（５７・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ●王者ニック・ボール（１２回ＴＫＯ）同級１位ブランドン・フィゲロア〇（７日＝日本時間８日、英リバプール）

ＷＢＡ世界フェザー級タイトルマッチで、元世界２階級王者の同級１位ブランドン・フィゲロア（２９）＝米国＝が王者ニック・ボール（２８）＝英国＝を１２回ＴＫＯで下し、ＷＢＣ同級王座から陥落した年２月以来１年ぶりの王座返り咲きを果たした。ボールはプロ初黒星を喫し、４度目の防衛に失敗した。

戦績はフィゲロアが２７勝（２０ＫＯ）２敗１分け、ボールが２３勝（１３ＫＯ）１敗１分け。

最終１２回の開始８秒。フィゲロアがカウンターの左フックを決め、ボールは前のめりにキャンバスへ倒れ込んだ。フィゲロアは再開後もダメージが残るボールに連打をまとめると、ボールの上半身はロープの外へはじき飛ばされ、レフェリーが試合をストップした。

ボールは、将来的に５階級制覇を目指しフェザー級転向を視野に入れる世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝のターゲット候補の一人と見られていた。

フィゲロアはスーパーバンタム級王者時代の２１年１１月とＷＢＣフェザー級王者時代の２５年２月、いずれもスティーブン・フルトン（米国）に判定負けして王座陥落。井上は２３年７月にフルトンを８回ＴＫＯで下している。