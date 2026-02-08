【大雪警報】山口県・下松市、光市、柳井市、和木町、田布施町、平生町に発表 8日10:06時点
気象台は、午前10時6分に、大雪警報を下松市、光市、柳井市、和木町、田布施町、平生町に発表しました。
中部、東部、北部では、8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■山口市
□大雪警報
積雪 8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■萩市
□大雪警報
積雪 8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■岩国市
□大雪警報
積雪 8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■光市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■柳井市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■周南市
□大雪警報
積雪 8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■和木町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■田布施町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■平生町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■阿武町
□大雪警報
積雪 8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm