気象台は、午前10時6分に、大雪警報を下松市、光市、柳井市、和木町、田布施町、平生町に発表しました。

中部、東部、北部では、8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■山口市
□大雪警報
　積雪　8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　30cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■萩市
□大雪警報
　積雪　8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　30cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■下松市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■岩国市
□大雪警報
　積雪　8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　30cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■光市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■柳井市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■周南市
□大雪警報
　積雪　8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　30cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■和木町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■田布施町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■平生町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　10cm

■阿武町
□大雪警報
　積雪　8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　30cm
・平地
　12時間最大降雪量　10cm