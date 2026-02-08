J３関東クラブの本拠地「とんでもねぇ雪やんか」。試合当日のピッチが真っ白「想像以上かも」「延期の可能性も？」の声
ピッチ一面、真っ白だ。
J３のSC相模原が２月８日、クラブの公式Xを更新。同日はJ２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節・ザスパ群馬戦が、本拠地の相模原ギオンスタジアムで開催される。
クラブは９時前に「現在のギオンスタジアムの状況です」と綴り、相当な雪が積もっている様子を公開。相模原市では「大雪警報」が出される可能性があるなか、「Jリーグに報告し、話し合いを行なっております。現在スタッフはスタジアムに到着し、準備を進めております」とのことだ。
この投稿に「関東も凄い雪」「とんでもねぇ雪やんか」「これは、、、どうか安全第一で」「過酷すぎる...」「これまた素敵な雪景色で...」「想像以上かも」「これ厳しいだろ」「開幕から延期の可能性もありなのか？」といった声があがった。
ファン・サポーターも気をもんでいるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「関東も凄い雪」J３相模原のピッチは真っ白！「過酷すぎる...」
